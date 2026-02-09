Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Dos días más tarde, la AFA reveló los audios del VAR de la expulsión de Fausto Vera en la derrota de River ante Tigre

"Patada en la cabeza", argumentó Sebastián Zunino en comunicación con Yamil Possi que repasaba la acción en el VAR.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
La expulsión de Fausto Vera en el duelo entre River y Tigre.
© GettyLa expulsión de Fausto Vera en el duelo entre River y Tigre.

El sábado se vivió una jornada histórica en el Estadio Monumental: Tigre aplastó 4-1 a River por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Además de ser totalmente superados con los goles de Tiago Serrago, David Romero y Nacho Russo por duplicado, también fue expulsado Fausto Vera en una jugada inesperada. Y en estas horas, la AFA dio a conocer el audio del VAR.

Como bien sucede en ocasiones de este estilo, horas más tarde de que se haya llevado a cabo el acontecimiento, la Asociación del Fútbol Argentino publicó la comunicación entre los árbitros encargados del encuentro. Y como no podía ser de otra manera, utilizó su canal de YouTube oficial para difundir el paso a paso de la ratificación de la tecnología a la decisión del colegiado en campo de juego.

Lo cierto es que, mediante su plataforma digital, el ente regulador reveló públicamente las conversaciones entre los protagonistas. Ni bien Fausto Vera cometió la dura infracción, Sebastián Zunino le mostró la tarjeta roja directa. En ese momento, lo que parecía ser una falta común, se transformó en una expulsión y derivó en fuertes reclamos de parte de los jugadores de River.

Los reclamos de los jugadores de River tras la expulsión de Fausto Vera. (Getty Images)

Los reclamos de los jugadores de River tras la expulsión de Fausto Vera. (Getty Images)

Sin embargo, con los audios del VAR se puede apreciar mayor claridad ante la resolución del acontecimiento en cuestión. Apenas ocurrió el hecho, el juez habló por su comunicador y manifestó: “Patada en la cabeza. Fausto Vera levantó la pierna y le raspa la cabeza“. Así, dio a entender que observó con claridad lo sucedido a escasos metros desde su posición sobre el césped del Monumental.

A modo de respuesta a Zunino y también como argumento extra, Yamil Possi aportó su grano de arena como árbitro de VAR. “Por más que tenga un punto de contacto medio, la pierna ahí arriba en la cabeza la tiene. Es un contacto del tapón con la cabeza“, sentenció el encargado de la herramienta tecnológica. “Está confirmado“, le aseguró instantes después para que reanude el partido.

Publicidad

De esta manera, Vera se perderá el cotejo ante Argentinos Juniors correspondiente a la quinta jornada del campeonato doméstico, ya que debe cumplir con la suspensión adecuada. Pese a ser el punto más alto del Millonario en la fatídica noche contra Tigre, su actuación se vio manchada por la infracción que cometió a una altura peligrosa frente al cuerpo de su contrincante.

Los 3 jugadores de Boca que quedaron en la cuerda floja y saldrían del equipo tras la derrota ante Vélez

ver también

Los 3 jugadores de Boca que quedaron en la cuerda floja y saldrían del equipo tras la derrota ante Vélez

DATOS CLAVE

  • Fausto Vera fue expulsado con roja directa durante la goleada de Tigre frente a River por el Torneo Apertura 2026.
  • Horas más tarde, la AFA reveló los audios del VAR para dar a conocer cómo fue la comunicación entre los árbitros.
  • Patada en la cabeza“, aseguró en primera instancia Sebastián Zunino. “Contacto del tapón con la cabeza“, confirmó Yamil Possi desde el VAR.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Los 2 cuestionados de River que son alternativa para reemplazar a Fausto Vera
River Plate

Los 2 cuestionados de River que son alternativa para reemplazar a Fausto Vera

Se supo: por qué no sancionaron el penal por la mano de Campi ante River
River Plate

Se supo: por qué no sancionaron el penal por la mano de Campi ante River

La posible formación de River para el estreno en el Apertura 2026 ante Barracas Central
River Plate

La posible formación de River para el estreno en el Apertura 2026 ante Barracas Central

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura
Boca Juniors

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo