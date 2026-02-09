Dos días más tarde, la AFA reveló los audios del VAR de la expulsión de Fausto Vera en la derrota de River ante Tigre

El sábado se vivió una jornada histórica en el Estadio Monumental: Tigre aplastó 4-1 a River por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Además de ser totalmente superados con los goles de Tiago Serrago, David Romero y Nacho Russo por duplicado, también fue expulsado Fausto Vera en una jugada inesperada. Y en estas horas, la AFA dio a conocer el audio del VAR.

Como bien sucede en ocasiones de este estilo, horas más tarde de que se haya llevado a cabo el acontecimiento, la Asociación del Fútbol Argentino publicó la comunicación entre los árbitros encargados del encuentro. Y como no podía ser de otra manera, utilizó su canal de YouTube oficial para difundir el paso a paso de la ratificación de la tecnología a la decisión del colegiado en campo de juego.

Lo cierto es que, mediante su plataforma digital, el ente regulador reveló públicamente las conversaciones entre los protagonistas. Ni bien Fausto Vera cometió la dura infracción, Sebastián Zunino le mostró la tarjeta roja directa. En ese momento, lo que parecía ser una falta común, se transformó en una expulsión y derivó en fuertes reclamos de parte de los jugadores de River.

Los reclamos de los jugadores de River tras la expulsión de Fausto Vera. (Getty Images)

Sin embargo, con los audios del VAR se puede apreciar mayor claridad ante la resolución del acontecimiento en cuestión. Apenas ocurrió el hecho, el juez habló por su comunicador y manifestó: “Patada en la cabeza. Fausto Vera levantó la pierna y le raspa la cabeza“. Así, dio a entender que observó con claridad lo sucedido a escasos metros desde su posición sobre el césped del Monumental.

A modo de respuesta a Zunino y también como argumento extra, Yamil Possi aportó su grano de arena como árbitro de VAR. “Por más que tenga un punto de contacto medio, la pierna ahí arriba en la cabeza la tiene. Es un contacto del tapón con la cabeza“, sentenció el encargado de la herramienta tecnológica. “Está confirmado“, le aseguró instantes después para que reanude el partido.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Vera se perderá el cotejo ante Argentinos Juniors correspondiente a la quinta jornada del campeonato doméstico, ya que debe cumplir con la suspensión adecuada. Pese a ser el punto más alto del Millonario en la fatídica noche contra Tigre, su actuación se vio manchada por la infracción que cometió a una altura peligrosa frente al cuerpo de su contrincante.

ver también Los 3 jugadores de Boca que quedaron en la cuerda floja y saldrían del equipo tras la derrota ante Vélez

DATOS CLAVE

Fausto Vera fue expulsado con roja directa durante la goleada de Tigre frente a River por el Torneo Apertura 2026.

fue expulsado con durante la goleada de Tigre frente a por el Torneo Apertura 2026. Horas más tarde, la AFA reveló los audios del VAR para dar a conocer cómo fue la comunicación entre los árbitros.

reveló los para dar a conocer cómo fue la comunicación entre los árbitros. “Patada en la cabeza“, aseguró en primera instancia Sebastián Zunino. “Contacto del tapón con la cabeza“, confirmó Yamil Possi desde el VAR.

Publicidad