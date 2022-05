La MLS dejó de ser hace tiempo una liga sin reflectores para convertirse en un destino idóneo para muchos juveniles para crecer sin tanta presión en las grandes ligas además de experimentados que van a pasar sus últimos años de carrera allí.

Y en todo ese contexto, fueron varias las estrellas que decidieron tomar ese camino, y justamente a Messi se lo relacionó con ese fin de su trayectoria ya que incluso existieron contactos para algún futuro no muy lejano desde el Inter Miami.

Sin embargo, en las últimas semanas, Miguel Ángel Ramírez -entrenador del Charlotte FC- manifestó hace tiempo en diálogo con Goal que "Como impacto en la sociedad, no es necesario que Messi llegue a la MLS", comentario que llamó la atención porque se tergiversó como una creencia del DT español con pasado en Sudamérica de pensar que no sería relevante el arribo del mejor jugador del mundo a Estados Unidos en un hipotético futuro.

Días más tarde, en una nota con medios españoles, el entrenador del conjunto ubicado en el estado de Carolina del Norte explicó a lo que quiso referirse con esto: "¿Cómo no voy a querer que Messi venga a la MLS? ¿Somos tontos? ¿Cómo no voy a querer que Messi venga? Los argentinos dirán: 'Este pelotudo, ¿cómo va a decir que Messi no venga a la MLS?' Lo que dije es que si viene Messi o no, no cambia lo que ya está pasando en el país. ¿O me equivoco? ¿Qué cambia? ¿Cuántos espectadores están yendo a los partidos? ¿No se está dando el cambio ya?", se expresó enojado.

Para sentenciar aún más su postura se explayó contundentemente: "Decir que yo no quiero que Messi venga a la MLS es una estupidez, claro que quiero que venga. Si viene a Charlotte, mejor. Lo firmo ya, que venga. Obvio. pero el cambio social ya se dio y lo estamos viendo. Veo camisetas de Charlotte por la calle todos los días. Me paran todos los días en el supermercado, en el bar, todos los días me paran", manifestó el entrenador del equipo fundado hace apenas dos años en Charlotte. Verlo a Lionel en esa ciudad sería lindo si su destino termina siendo la MLS, ya que allí se encuentra el equipo de la NBA del cual es dueño Michael Jordan, los Hornets.