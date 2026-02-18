La condición física de Lionel Messi a tres días del debut de Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS

La lesión muscular que sufrió Lionel Messi el pasado miércoles 11 de febrero y que llevó a posponer el último partido de pretemporada que tenía programado el equipo que conduce Javier Mascherano, ante Independiente del Valle de Ecuador en Puerto Rico, generó dudas sobre la posibilidad de que el capitán diera el presente en el inicio de una nueva temporada de la MLS para Inter Miami, campeón defensor del título.

En los días subsiguientes hubo gran hermetismo de parte del club sobre el estado físico del futbolista argentino, provocando una incertidumbre que empezó a despejarse este miércoles en que La Pulga saltó al campo de entrenamiento para participar de la práctica dispuesta por del DT a tres días de la visita a Los Ángeles FC.

“Lionel Messi de muy buen ánimo y de regreso con sus compañeros”, informó desde su cuenta de X el periodista José Armando Rodríguez compartiendo imágenes de video que lo muestran participando de un rondo junto a Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Mateo Silvetti y otros futbolistas de Inter Miami.

De momento, Javier Mascherano no se ha expresado en relación a sus intenciones de hacer o no parte al capitán del duelo de este sábado ante LAFC. Se espera que el entrenador se exprese en conferencia de prensa previo al duelo y que allí haga una actualización sobre la situación del argentino.

La buena noticia de cara al debut es que si podrá contar con Germán Berterame, refuerzo que llegó semanas atrás desde Rayados de Monterrey y que finalmente consiguió su permiso de trabajo en los Estados Unidos.

¿Cuándo es el partido entre LAFC e Inter Miami?

El duelo que Los Ángeles FC e Inter Miami disputarán en el Memorial Colliseum por la jornada inaugural de la MLS está programado para este sábado 21 de febrero desde las 23.00 en hora de Argentina.

