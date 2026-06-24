Barcelona saludó a Messi por su cumpleaños: insultos y reproches de los hinchas

La Pulga cumple 39 años y el club de su vida lo distinguió en las redes, pero los fanáticos apuntaron contra la dirigencia del Culé.

Pasaron muchos años, pero aquella conferencia de prensa de Lionel Messi anunciando entre lágrimas que se iba de Barcelona todavía duele. El club de sus amores, el que lo recibió cuando apenas era un adolescente, el que lo formó como jugador, el que lo hizo ser el mejor jugador de la historia le dio la espalda. Joan Laporta no cumplió su palabra y finalmente dejó salir al astro argentino.

Messi pasó por PSG, recaló en Inter Miami, pero su nombre siempre estará vinculado a Barcelona. Este miércoles 24 de junio, la Pulga cumple 39 años y los catalanes lo saludaron en sus redes sociales oficiales, pero la respuesta de los hinchas dejó en claro el sentimiento popular: reproches e insultos.

La inmensa mayoría de los comentarios era cuestionando a Barcelona por haberlo dejado ir y por haberlo usado para la campaña presidencial de Laporta. También muchos piden su regreso o por lo menos que haya un partido homenaje como corresponde. Hay también quienes piden que el nombre del estadio sea Lionel Messi.

Para Messi ya es tema del pasado. Sabe que va a terminar su carrera profesional en Inter Miami, pero los hinchas de Barcelona siguen con la ilusión de verlo con la casaca blaugrana. En los últimos días surgió el rumor de que las Garzas podrían enfrentar al Culé en el clásico Trofeo Joan Gamper y que la Pulga juegue un tiempo con cada equipo, pero difícilmente eso suceda.

Enojo en las redes por el posteo de Barcelona

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