Lionel Messi se cruzó con Don Garber, comisario de la MLS tras ganar la Campeones Cup con Inter Miami: “Vos conmigo no”

En los festejos en el campo de juego, el delantero argentino se mostró molesto con el comisario por viejas declaraciones.

Con goles de Lionel Messi y Casemiro, Inter Miami venció 2 a 0 a Cruz Azul de México y de esta manera se consagró campeón de la Campeones Cup, certamen que enfrenta al último ganador de la MLS contra el de la Liga MX. Esta es la primera vez que las Garzas levantan este galardón.

Luego del encuentro, en los festejos del plantel del elenco comandado por Kily González, ocurrió una situación particular, en la que el mismo Messi tuvo un encuentro de palabras con Don Garber, el actual comisario de la MLS, presuntamente por unos dichos suyos durante el Mundial por las quejas del argentino con los árbitros.

“Después de un partido, el presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, su director ejecutivo y yo bajamos al vestuario de los árbitros, esperamos a que saliera Ismail, uno de nuestros árbitros, y le agradecimos por haber arbitrado probablemente el partido más difícil de su carrera. No creo que Leo estuviera muy contento durante ese partido”, comentó en ese momento.

“Vos conmigo no”, le dijo el futbolista de Inter Miami a Garber, en un breve intercambio de palabras, cuando el comisario de la MLS, que está por dejar su cargo, quiso acercarse a hablar con él para felicitarlo por un nuevo título con el equipo estadounidense, al que llegó hace tres años.

What did Don Garber do to Messi hahahaha pic.twitter.com/uykayLQZc3 — James (@atlutdjames) September 17, 2026

El motivo de este enojo de Messi no solo sería por los dichos del comisario durante la última Copa del Mundo, sino que también por la suspensión que recibió el año pasado, cuando decidió no formar parte de los All Stars que se realizan una vez por temporada en los Estados Unidos.

Publicidad

“Tenemos una política de larga data sobre la participación en el Juego de las Estrellas, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil”, fueron las palabras de Garber para explicar el motivo de la suspensión de Messi, que en aquel entonces recibió un partido de suspensión.

Datos clave