El mensaje de la AFA a Lionel Messi tras la caída de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Lionel Messi no pudo cerrar su historia en los Mundiales con una sonrisa. Pese a su extraordinario desempeño en el certamen, la Selección Argentina cayó 1 a 0 ante España y finalizó su participación como subcampeona. El gol de Ferrán Torres dilapidó las chances de la Albiceleste de quedarse con la cuarta.

Minutos después del pitazo final, la cuenta oficial de la AFA le dedicó unas palabras al capitán de la Albiceleste. El posteo, que no tardó en llenarse de interacciones, fue un reconocimiento para el esfuerzo realizado por él a lo largo de toda su vida en la Selección.

“¡Tus lágrimas son las nuestras, Capitán. Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo ¡Te amamos para siempre, Leo!”, fueron las palabras de la cuenta de Argentina.

Tus lágrimas son las nuestras, Capitán 👑🇦🇷



Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo 🙌



¡Te amamos para siempre, Leo! 🩵🤍 pic.twitter.com/YxcYJbwuPl — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

El récord que consiguió Messi

Lionel Messi jugó este domingo 19 de julio su tercera final de la Copa del Mundo. La primera fue ante Alemania en el Maracaná el 13 de julio del 2014 por el Mundial de Brasil. Y la segunda ante Francia el 18 de diciembre del 2022 por el certamen que se desarrolló en Qatar. De esta manera, se convirtió en el primer futbolista de la historia en ser titular tres veces en esta instancia.

Qué posteó Messi antes de la final

”Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso. Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, escribió Leo en la previa de la final del mundo.

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Asimismo, el Diez remarcó que lo hecho por la Selección Argentina ya quedó en los libros del fútbol, independientemente del resultado del domingo frente a España: ”Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”.