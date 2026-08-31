Encuentro dos motivos para el adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina: el físico y la ausencia de su papá

Se terminó el ciclo más extraordinario de un futbolista en toda la historia de la Selección Argentina. Y duró más de lo que imaginábamos.

Final de un ciclo. El ciclo más extraordinario de un futbolista en toda la historia de la Selección Argentina: 125 goles, un Mundial, dos finales que pudieron ser tres finales ganadas, dos Copas América, una Finalissima.

En ese contexto, yo encuentro dos motivos para el adiós de Lionel Messi: el primero tiene que ver con una cuestión física y el segundo está relacionado con la ausencia de su papá.

En cuanto a lo físico, él explicó que en la final ya no podía levantar las piernas, que peleaba contra un cuerpo que ya no le daba. Y, dentro de cuatro años, ya a los 43, iba a ser más difícil todavía.

Y, en torno a su sensible pérdida, él dejó en claro que en la Selección Argentina jugaba para su papá, para que lo mire y para que disfrute con sus goles. Sin Jorge, ya no hay más Selección Argentina.

Messi seguirá rompiéndola en el Inter Miami como el sábado pasado, que convirtió cuatro goles. Seguirá disfrutando de su gran terapia, que es el fútbol. Amando la pelota, el juego, hacer goles, pero ya no más Selección Argentina.

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Y yo pregunto: ¿sin Messi se terminó también La Scaloneta? Porque ya no está Ángel Di María, ya no está Nicolás Otamendi, ya no está Lionel Messi, ya anunció Nico Tagliafico que no le da para otro Mundial…

Restará ver qué hará Rodrigo De Paul, qué hará Leandro Paredes, qué hará Dibu Martínez, qué hará el propio Lionel Scaloni. ¿El DT seguirá el camino de Messi o seguirá para crear una nueva era?

Es un día histórico. Es un día que marca un antes y un después. Nunca más habrá un partido por los puntos con Messi y el 10 en su camiseta. Se terminó una historia maravillosa que duró mucho más de lo que todos pensábamos que iba a durar.