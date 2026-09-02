En el último día con el libro de pases abierto en España, Elche cerró a Kevin Lomónaco. De esta manera, Independiente pierde a uno de sus defensores más destacados delos últimos años. El Rojo le vendió al elenco español el 50% del pase del futbolista nacido en Lanús en 3 millones de euros, pero además resignó 1,75 millones de euros que tenía por Iván Marcone a cambio de otro 30% de la ficha.

Por tal motivo, Independiente recibió 3 millones de euros, pero se ahorró de pagar una deuda de 1,75. Cabe recordar que tanto River como Boca quisieron a Kevin Lomónaco y hasta llegaron a tener conversaciones formales con el Rojo, pero las pretensiones económicas del elenco de Avellaneda siempre fueron elevadas para los dos clubes más populares del país.

La salida de Lomónaco en estas últimas horas se suma a la de Maximiliano Gutiérrez y Gabriel Ávalos, las cuales sirvieron como alivio económico, pero claramente dañan al Rojo en lo que respecta a lo deportivo. Estas salidas trajeron indignación en los hinchas ya que consideran que bajó considerablemente la calidad del plantel en este mercado de pases.

Kevin Lomónaco. (Foto: Getty).

Cabe destacar que el presente futbolístico de Independiente lejos está de ser el ideal: quedó eliminado de la Copa Argentina tras ser goleado por Atlético Tucumán, mientras que en el Torneo Clausura acumula 10 unidades producto de 3 victorias, un empate y una derrota. Este andar trajo con sí la salida de Gustavo Quinteros y la llegada de Jadson Viera.

El paso de Lomónaco en Independiente

Kevin Lomónaco llegó a Independiente a mediados de 2024. El marcador central pasó dos años en el Rojo en los que jugó 81 partidos, marcó dos goles, brindó dos asistencias y no logró ganar títulos. En el Rojo tuvo un muy buen nivel, lo que lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en las que la Albiceleste se midió ante Chile y Colombia, aunque no llegó a sumar minutos.

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