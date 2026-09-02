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Mercado de pases

Lomónaco: de ser pretendido por River y Boca a jugar en Elche

El marcador central de 24 años deja el Rojo tras dos años y ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo.

Kevin Lomónaco
© GettyKevin Lomónaco

En el último día con el libro de pases abierto en España, Elche cerró a Kevin Lomónaco. De esta manera, Independiente pierde a uno de sus defensores más destacados delos últimos años. El Rojo le vendió al elenco español el 50% del pase del futbolista nacido en Lanús en 3 millones de euros, pero además resignó 1,75 millones de euros que tenía por Iván Marcone a cambio de otro 30% de la ficha.

Por tal motivo, Independiente recibió 3 millones de euros, pero se ahorró de pagar una deuda de 1,75. Cabe recordar que tanto River como Boca quisieron a Kevin Lomónaco y hasta llegaron a tener conversaciones formales con el Rojo, pero las pretensiones económicas del elenco de Avellaneda siempre fueron elevadas para los dos clubes más populares del país.

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La salida de Lomónaco en estas últimas horas se suma a la de Maximiliano Gutiérrez y Gabriel Ávalos, las cuales sirvieron como alivio económico, pero claramente dañan al Rojo en lo que respecta a lo deportivo. Estas salidas trajeron indignación en los hinchas ya que consideran que bajó considerablemente la calidad del plantel en este mercado de pases.

Kevin Lomónaco. (Foto: Getty).

Kevin Lomónaco. (Foto: Getty).

Cabe destacar que el presente futbolístico de Independiente lejos está de ser el ideal: quedó eliminado de la Copa Argentina tras ser goleado por Atlético Tucumán, mientras que en el Torneo Clausura acumula 10 unidades producto de 3 victorias, un empate y una derrota. Este andar trajo con sí la salida de Gustavo Quinteros y la llegada de Jadson Viera.

El paso de Lomónaco en Independiente

Kevin Lomónaco llegó a Independiente a mediados de 2024. El marcador central pasó dos años en el Rojo en los que jugó 81 partidos, marcó dos goles, brindó dos asistencias y no logró ganar títulos. En el Rojo tuvo un muy buen nivel, lo que lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en las que la Albiceleste se midió ante Chile y Colombia, aunque no llegó a sumar minutos.

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La carrera de Lomónaco

  • Lanús
  • Platense
  • Bragantino
  • Tigre
  • Independiente
  • Elche

DATOS CLAVE

  • Kevin Lomónaco fue vendido por Independiente al Elche de España por 3 millones de euros.
  • Independiente cedió un 30% del pase extra para cancelar la deuda por Iván Marcone.
  • Kevin Lomónaco disputó 81 partidos y anotó dos goles en su etapa con Independiente.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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