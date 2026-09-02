La reacción de Erling Haaland a la llegada de Enzo Fernández a Manchester City

En delantero se despachó con un divertido comentario tras el arribo del argentino en el cierre del mercado.

La llegada de Enzo Fernández a Manchester City generó revuelo en todo el planeta. No solo por ser un movimiento estelar en el cierre del mercado, sino también por ser una de las transferencias más caras de la historia. Erling Haaland, por su parte, le dio relevancia por el horario en el que se anunció.

El acuerdo con el Chelsea llegó muy sobre el límite del cierre del libro de pases en Inglaterra, programado para el martes 1 de septiembre a las 18. Entre viaje, revisión médica y firma, el posteo confirmando la incorporación terminó saliendo casi a la medianoche en el Reino Unido.

En el medio de la alegría de los hinchas del conjunto ciudadano, apareció el goleador del equipo con un comentario fiel a su estilo. “Sí, bueno… Ya me puedo ir a la cama“, soltó el atacante noruego, haciendo referencia a lo tarde que llegó la confirmación del fichaje.

Haaland volverá a compartir plantel con un argentino, tras haberlo hecho con Julián Álvarez (ambos llegaron juntos al club) y Claudio Echeverri, recientemente cedido a Benfica. Ahora, además de Gerónimo Rulli, entrenará día a día con el surgido en River.

El paso de Enzo Fernández por Chelsea

A fines de enero de 2023, Chelsea apostó fuerte por Enzo Fernández y se lo compró a Benfica a cambio de 121 millones de euros. Luego de tres años y medio en el elenco de Londres, el volante formado en Núñez disputó un total de 169 partidos en los que marcó 31 goles y brindó 30 asistencias. Fue campeón de la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

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Para la llegada de Enzo Fernández a Manchester City fue importante que Enzo Maresca se haga cargo del elenco Ciudadano luego de la salida de Pep Guardiola. Cabe recordar que el italiano tuvo al ex volante de River en Chelsea entre mediados de 2024 y fines de 2025.

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