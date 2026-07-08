A los 39 años, el astro lidera a la Selección Argentina mientras rompe todos los récords a nivel individual.

Con 8 goles y gritos en todos los partidos del Mundial 2026, Lionel Messi es el faro de la Selección Argentina, aún con 39 años. El ídolo pelea por la cuarta estrella para la Albiceleste mientras se adueña de todos los récords individuales que se le cruzan por el camino.

Aunque ni lo imposible sorprende del mejor de todos los tiempos, hay un secreto para su actualidad cerca de los 40. Su nutricionista Ismael Galancho Reina compartió datos estadísticos sobre su participación en el Mundial y destacó que se encuentra mejor físicamente que en Qatar 2022.

El profesional que trabaja con el delantero de Inter Miami explicó que lo habitual en deportistas es perder velocidad a partir de los 30 años, entre un 1%-2% por año, porcentaje que trepa a 1,5%-3% por año desde los 35. Sin embargo, el caso de Messi es especial.

Messi en la victoria ante Egipto. (Foto: Getty)

“En el Mundial de Qatar 2022, Leo tenía 35 años y tuvo un pico máximo de velocidad de 29,38 km/h. Por lo tanto, lo esperado sería que en este Mundial 2026, ya con 39 años, su velocidad máxima fuese entre 28,3 km/h a 29,09 km/h”, compartió el nutricionista.

Y remató con la sorprendente estadística: “Sin embargo, no solo es que NO haya perdido velocidad, es que ha ganado. Hasta lo que llevamos de Mundial, Leo ha registrado una velocidad máxima de 30,9 km/h (Sofascore), lo que supone un aumento de más de un 5% con respecto a 2022”.

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El trabajo de Messi para “revertir su biología”

“Es lo que ocurre cuando se trabaja a conciencia la preparación física, nutrición, recuperación, hidratación y gestión de cargas. Más allá del talento natural e innato de Leo, que es espectacular, su compromiso, constancia y disciplina lo han hecho posible”, añadió Galancho Reina sobre el trabajo del argentino.

Y cerró: “Literalmente, Leo está incluso mejor físicamente este Mundial que el Mundial pasado, aunque hayan pasado cuatro años. ¿Qué hemos hecho exactamente para poder revertir su biología? Eso no te lo puedo decir, pero estoy súper contento del resultado y, por supuesto, del compromiso y esfuerzo de Leo en estos últimos años”.

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