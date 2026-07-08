Josep Pedrerol se plantó contra sus colegas de El Chiringuito que cuestionaron el triunfo de Argentina: “Este programa no está a la altura”

El conductor apuntó contra quienes le quitaron mérito a la Albiceleste luego de su remontada ante Egipto. "Nos estamos equivocando", expresó.

La victoria de Argentina sobre Egipto despertó una ola de emociones a lo largo de todo el mundo. Por un lado, están quienes se alegraron por la remontada, mientras que otros eligieron indignarse. Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, reconoció esa actitud en sus colegas y no dudó en marcarles la cancha.

“Estamos equivocando el programa de hoy. Hay euforia en Argentina. Remontadas de este tipo, cantamos como con el Madrid: ‘El Madrid cree, el Madrid es capaz de todo, otros no consiguen lo que el Madrid’. Lo hace Argentina y no vale nada. Lo hace Argentina, Messi con la edad que tiene es el líder de esta selección, da una asistencia y marca un gol, y le quitamos mérito también a Messi y hablamos de los penaltis que falla”, comenzó cuestionando el español.

Y continuó: “Yo de verdad, creo que nos estamos equivocando un poquito. Quizá por la rivalidad Argentina-España, por escuchar a aficionados argentinos que ningunean a la selección española… han provocado que todo lo que hace Argentina nos parezca mal“.

“Hay un montón de gente, argentinos que viven en España… yo he disfrutado con la remontada de Argentina, lo reconozco. Lo de hoy tiene mucho mérito. Y es muy bonito ver a una selección que cree de esta manera. Y ver a Messi, uno de los mejores del mundo, provocando esa remontada. Ver a la gente llorando de Argentina… yo me emociono viendo eso”, reconoció.

Posteriormente, apuntó contra sus compañeros: “Creo que el programa no está a la altura de lo que es el sentimiento de un argentino hoy. Es todo negativo, todo crítica, todo… y no hemos disfrutado con la victoria de Argentina. Y creo que habrá argentinos hoy que dirán: ‘El Chiringuito no es mi programa. Este Chiringuito no es mi Chiringuito’. Estamos echando a los argentinos del Chiringuito. De verdad lo creo”.

“Yo soy argentino y digo, ‘mañana no pongo El Chiringuito’, porque me han cabreado hoy. No han disfrutado conmigo, estoy feliz, y me están quitando la ilusión”, cerró.

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