El defensor de la Selección de España dijo que la victoria en la Final del Mundial 2026 le dio pena por Messi.

Este domingo 19 de julio fue, probablemente, la jornada en la que Lionel Messi disputó su último partido en una Copa del Mundo. Fue frente a España en la Final de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que la Selección Argentina disputó en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

Y la realidad es que lejos estuvo de ser el compromiso ideal para que Leo pudiese despedirse a lo grande. El combinado albiceleste fue superado por la Roja y la Pulga, en línea con el juego de sus compañeros, no gravitó. Tanto es así que el elenco de la Península Ibérica se llevó el trofeo al ganar el duelo por 1 tanto contra o (gol anotado por Ferran Torres).

Sin embargo, nada puede opacar lo que Lionel Messi consiguió a lo largo de su carrera, no solo con los clubes (FC Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami) y con la Selección Argentina, sino a nivel individual (entre otros premios, se adjudicó el Balón de Oro en ocho ocasiones).

Estas estadísticas que erigieron una trayectoria intachable, en definitiva hicieron que Leo recibiera el respeto y admiración de la inmensa mayoría del ambiente del fútbol. Entre ellos, Pau Cubarsí, futbolista fomado en La Masía (divisiones inferiores del Barcelona) y que este domingo fue uno de los titulares de España en la Final del Mundial 2026.

Pau Cubarsi en la disputa de la pelota con Lionel Messi en la Final del Mundial 2026. Getty Images.

”Nunca lo había visto a Messi en persona. Y cuando lo saludé en el vestuario no me lo creía. Es un inmenso privilegio haber compartido campo con él”, comentó el zaguero en zona mixta del MetLife Stadium. Asimismo, también reconoció que, en parte, no le dio gusto ver a Leo llorar luego de ser superado en el duelo definitorio: ”Yo estoy contento. Pero por otro lado me da pena porque es mi ídolo y verlo perder no me gusta”.

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Las 3 finales de la Copa del Mundo de Lionel Messi

Lionel Messi disputó este domingo 19 de julio su tercera final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina. El saldo, en este aspecto, al rosarino le da negativo. Perdió ante Alemania en Brasil 2014; cayó con España en Estados Unidos, México y Canadá 2026; y solo se quedó con el trofeo en Qatar 2022 al derrotar a Francia.

En síntesis