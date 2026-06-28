Con Messi, Vinicius y Mbappé: el XI Ideal de la fase de grupos del Mundial 2026

Con la fase de grupos ya terminada, la redacción de Bolavip eligió a su equipo ideal con los 11 mejores jugadores de la Copa del Mundo hasta el momento.

El Mundial 2026 está siendo un espectáculo absoluto. Este sábado llegó a su fin la primera mitad de la competencia con la fase de grupos,, y pudimos terminar de entender qué selecciones son las candidatas, y qué jugadores son los llamados a dejar su huella en la historia de las Copas del Mundo.

En este sentido, con los grupos terminados, Bolavip realizó el XI ideal de esta etapa. Para esto tuvo en cuenta el rendimiento individual de los elegidos, sumado también a cómo le fue a sus respectivos equipos a lo largo de los tres partidos que disputaron.

Cabe destacar que hubo varios futbolistas que rindieron realmente bien, especialmente en el arco y en el apartado goleador pero tan sólo once nombres pueden aparecer. A continuación, los elegidos:

Arquero

Raúl Rangel (México)

Raúl Rangel es uno de los dos arqueros que mantiene la valla invicta. (Getty)

Sí, todos estarán pensando en Vozinha o en Eloy Room, quienes hicieron historia con Cabo Verde y Curazao, respectivamente. Sin embargo, objetivamente, Raúl Rangel ha estado excepcional. México cosechó tres vallas invictas en la fase de grupos y Rangel tuvo atajadas claves como contra Corea del Sur y República Checa para que eso suceda.

Defensores

Lateral derecho: Daniel Muñoz (Colombia)

Daniel Muñoz la rompió con Colombia. (Getty)

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Impresionante. La actuación del lateral colombiano ha sido realmente extraordinaria en la fase de grupos. Sólido defensivamente y una constante amenaza por banda derecha en ataque. Colombia tiene posiblemente al mejor lateral derecho del mundo en sus filas (pelea con Hakimi) y lo está aprovechando.

Defensor central: Pau Cubarsí (España)

Cubarsí está mostrando su mejor nivel en España. (Getty)

La Selección de España realmente no sufrió en lo que va de la Copa de Mundo. Al menos no defensivamente. El central del Barcelona ha sido generador de juego y ha desactivado cualquier ataque que atente contra el arco de Unai Simón. Tres vallas invictas y un voto de confianza de Luis De La Fuente, cuando tenía otras opciones, que Cubarsí está pagando con creces.

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Defensor central: Virgil van Dijk (Países Bajos)

Virgil, el líder de Países Bajos. (Getty)

Países Bajos tiene cinco o seis defensores de primer nivel. Pero nada de esto funcionaría sin Virgil van Dijk liderando a sus compañeros. Tanto desde lo futbolístico, con un gol y siendo el encargado de ordenar la defensa, como desde su rol de liderazgo como capitán, el central del Liverpool ha vuelto a ser aquel que los delanteros temían encarar en la Premier League.

Lateral izquierdo: Nuno Mendes (Portugal)

Nuno Mendes, el jugador más peligroso de Portugal. (Getty)

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El PSG es bicampeón de Europa y ataca mucho con sus laterales. Y si Luis Enrique lo aprovecha, Roberto Martínez también. El seleccionador de Portugal eligió que sus ataques pasen por Nuno Mendes y lo bien que ha hecho. Es uno de esos jugadores punzantes, capaces de generar peligro de la nada con su explosividad. A eso ahora también le suma una pegada descomunal, con el tiro libre que le dejó Cristiano Ronaldo y transformó en gol.

Mediocentro: Jude Bellingham (Inglaterra)

Bellingham volvió a su mejor versión. (Getty)

La última temporada de Bellingham en Real Madrid estuvo lejos del nivel esperado. Sin embargo, en esta Copa del Mundo estamos viendo nuevamente a ese jugador que deslumbró en Borussia Dortmund y en sus primeros doce meses en la capital española.

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Físicamente superior en los duelos, con presencia en el mediocampo y olfato goleador cada vez que llega al área. Se entiende realmente bien con Harry Kane y ya acumula dos goles en esta competición. Inglaterra tiene con qué ilusionarse.

Mediocentro: Bruno Guimaraes (Brasil)

Bruno se hizo cargo del mediocampo de Brasil. (Getty)

Brasil comenzó dejando bastantes dudas contra Marruecos. Especialmente en el mediocampo. Cuestionamientos fueron hechos contra Ancelotti por el rendimiento de Casemiro o Lucas Paquetá. Sin embargo, el que dio el salto adelante fue Bruno Guimaraes.

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El centrocampista del Newcastle ha sido el encargado de darle balance al equipo a la vez que se lo ha visto sumamente activo en la ofensiva, registrando ya 3 asistencias en la competición.

Mediapunta: Lionel Messi (Argentina)

Messi es la gran figura del Mundial 2026. (Getty)

El mejor jugador de lo que llevamos de Copa del Mundo. La arrancó con 38 años, ahora tiene 39. No importa. Eso es solo un número. Tres goles contra Argelia, dos goles contra Austria y un gol en el rato que ingresó contra Jordania. Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos, y estamos disfrutando de su capacidad de reescribir la historia. Una vez más.

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Extremo derecho: Ousmane Dembélé (Francia)

Dembélé, el Balón de Oro, se despertó y mete miedo. (Getty)

El extremo francés, actual Balón de Oro, venía teniendo una Copa del Mundo regular. Estaba por detrás de Mbappé y Olise en impacto en los partidos. Pero todo cambió contra Noruega: el segundo hat-trick más rápido en la historia de los mundiales y un firme recuerdo de que Francia tiene al hombre elegido como el mejor jugador del mundo en sus filas y afilado para los mata-mata.

Extremo izquierdo: Vinicius Jr. (Brasil)

Vinícius, en modo goleador y figura. (Getty)

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Cuatro goles, tres MVP. Vinícius Jr. es la verdadera figura de Brasil en esta Copa de Mundo y se ha puesto la ofensiva de la Verdeamarelha en sus espaldas. Ancelotti sabe cómo sacar su máximo potencial, lo demostró en Real Madrid y nuevamente ahora, en Brasil, y en el escenario más grande de todos.

Centrodelantero: Kylian Mbappé (Francia)

Mbappé sigue imparable en los mundiales. (Getty)

Aquí la decisión correcta no es una sola. Kylian Mbappé fue el elegido por Bolavip para completar una ofensiva de ensueño. Sin embargo, poner en esta posición a Erling Haaland o Harry Kane sería igual de válido. Incluso se pueden evaluar los nombres de Folarin Balogun, Deniz Undav o Jonathan David, pensando exclusivamente en sus rendimientos en esta Copa del Mundo.

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En cualquier caso, con 4 goles en 3 partidos, producto de dobletes contar Irak y Senegal, Kylian Mbappé fue el 9 con comprobada experiencia en la Copa del Mundo con el que nos fuimos. Ya es el cuarto jugador con más goles en la historia de los mundiales.

Entrenador:

Lionel Scaloni (Argentina)

Scaloni, el entrenador del Mundial por ahora. (Getty)

Si Argentina es campeona del mundo es por Lionel Scaloni, y si bien Lionel Messi ha estado excepcional, lo hecho por el seleccionador argentino hasta ahora es digno de elogiar.

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A la Selección Argentina no le entran por ningún lado, recibió apenas un par de tiros al arco en 3 partidos, redujo a su mínima expresión a los tres rivales que enfrentó y, en ningún momento, perdió el control de los partidos que disputó.

De paso, el seleccionador se dio el lujo de darle minutos a sus 23 jugadores de campo, cambiando el equipo entero ante Jordania, pero sin dejar de lado la idea de dominar los partidos. El trabajo del cuerpo técnico argentino, con Scaloni a la cabeza, es digno de elogio.

Once ideal de la Fase de Grupos