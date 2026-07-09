Pau Cubarsí defendió a la Selección Argentina y al arbitraje ante Egipto: “Todo legal”

El defensor de la Selección de España revisó las jugadas de la polémica y dio su veredicto sobre las decisiones de los jueces.

El Mundial 2026 se acerca a su gran final y la Selección de España es una de las grandes aspirantes a levantar el trofeo más prestigioso del fútbol. Aunque Pau Cubarsí está enfocado en el cruce ante Bélgica de este viernes, no pudo evitar referirse a la polémica del momento.

Al defensor de Barcelona le consultaron por las protestas de Egipto por los fallos arbitrales en su eliminación ante Argentina. Lejos de evitar responder, el zaguero de 19 años aportó su visión en una entrevista con Radio Marca.

“No vimos el partido porque estábamos entrenando. Vi todo legal. Vi que la falta era clara por el pisotón y tampoco vi una acción que sea muy polémica”, descartó Cubarsí, apoyando a la Selección Argentina y al arbitraje del francés François Letexier.

Además, en charla con La Vanguardia, se imaginó una final ante los actuales campeones del mundo: “Si podemos tener una final contra Messi sería espectacular, porque significaría que estaríamos en la final y más cerca de ganarla”.

Cubarsí ante Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty)

“Y si puede ser contra Messi, que es uno de mis ídolos desde siempre, sería magnífico. Tendría que estar atento al cien por cien, porque no sabes por dónde te va a salir”, completó el español.

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El fixture de los cuartos de final

*Hora de Argentina

Jueves 9 de julio – Francia 2-0 Marruecos – Boston Stadium

– Boston Stadium Viernes 10 de julio – 16hs – España vs. Bélgica – SoFi Stadium

– SoFi Stadium Sábado 11 de julio – 18hs – Noruega vs. Inglaterra – Hard Rock Stadium

– Hard Rock Stadium Sábado 11 de julio – 22hs – Argentina vs. Suiza – Kansas City Stadium

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