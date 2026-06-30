La inesperada actuación de Lionel Messi en un avance de la nueva película de Spider-Man

El capitán de la Selección Argentina tuvo una participación estelar en un avance de la cuarta entrega del superhéroe. Mirá el video.

Mientras va en busca de su segunda Copa del Mundo con la Selección Argentina, Lionel Messi sorprendió a todos apareciendo en un avance de Spider-Man: Brand New Day. El mejor jugador del mundo sacó a relucir su faceta actoral, con una imperdible escena con el superhéroe arácnido.

En un teaser de 40 segundos, el mejor jugador del mundo aparece en escena mientras Peter Parker, interpretado por Tom Holland, habla por teléfono. Rápidamente, el joven detecta la presencia del futbolista y, nervioso, va a buscarlo para hablar con él.

“Vos sos Messi“, suelta Parker. “Sí“, responde Leo. “¿Qué estás haciendo acá?”, repregunta el superhéroe desde el anonimato. “Spider-Man“, contestó el Diez. Inmediatamente, el personaje desaparece para volver disfrazado del Hombre Araña. “Oí que me estabas buscando. ¿Te llevás bien con las alturas?“, le preguntó, a lo que Messi contestó: “¿Cómo?”.

Luego de la pregunta, Messi aparece junto al superhéroe balanceándose por los edificios con la telaraña que caracteriza al protagonista. ¡Momentazo!

El diálogo entre Messi y Spider-Man

Peter Parker: ¡Oh! Eres Messi.

Dueño de la tienda: (Desde el mostrador) Sí, chico, ya lo sabe.

Leo Messi: Sí.

Peter Parker: Eh… ¿qué haces aquí?

Leo Messi: (Le muestra una aplicación en su teléfono) Spider-Man.

Peter Parker: ¿El Spidey-Rastreador? Espera, ¿estás buscando a Spider-Man?

Leo Messi: Sí.

Peter Parker: Solo… solo espera aquí, ¿ok?

(Peter corre hacia la parte de atrás de la tienda y desaparece de la vista)

Dueño de la tienda: (Mirando a Messi) Bienvenido a Nueva York.

(Peter, ya con el traje de Spider-Man, sale de la parte de atrás dando un salto acrobático y aterriza frente a Messi)

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Spider-Man: Oye, escuché que me estabas buscando. (Lo señala) ¿Qué tal te llevas con las alturas?

Leo Messi: ¿Cómo?

(Spider-Man agarra a Messi y salen volando juntos por los rascacielos de la ciudad)