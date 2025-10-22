Lionel Messi devolvió la calma a Inter Miami a dos días del debut en los playoffs de la MLS

La ausencia de Lionel Messi en el entrenamiento que Inter Miami realizó el martes para comenzar a preparar su estreno en los playoffs de la MLS ante Nashville había generado preocupación hacia adentro y hacia afuera del vestuario que comanda Javier Mascherano como entrenador.

Tras marcar un triplete en la jornada final de la fase regular, el pasado sábado en la victoria 5-2 en condición de visitante ante el mismo rival al que ahora deberá enfrentar en una serie de eliminación directa al mejor de tres partidos, el capitán había sufrido molestias en su espalda que lo llevaron a no reportar en la práctica.

Producto de ese condicionamiento físico, Messi recibió un tratamiento especial que dio frutos incluso antes de lo previsto, porque este miércoles su presencia en una nueva sesión de entrenamientos para ejercitarse a la par de sus compañeros devolvió la tranquilidad a todos en Inter Miami.

El cuerpo técnico estará especialmente atento a las señales que pueda dar su mejor jugador como respuesta a las exigencias de las prácticas para no arriesgar su presencia desde el inicio en el primer partido de la serie en el que conseguir una victoria como local será determinante.

Messi se ejercitó con normalidad este miércoles tras ausentarse de la práctica del martes. (Inter Miami en X).

¿Cómo se define la serie ante Nashville?

La primera serie de playoffs que Inter Miami disputará en la temporada 2025 de la MLS será al mejor de tres partidos y el equipo que conduce Javier Mascherano tendrá la oportunidad de abrirla como local y también definir en esa condición en caso de existir la necesidad de disputar un tercer partido, por haber finalizado mejor posicionado que Nashville en la Conferencia Este.

El primero de los duelos se disputará el viernes 24 desde las 21.00 (hora de Argentina) en el Chase Stadium, mientras que la revancha está programada para el sábado primero de noviembre desde las 20.30 en Geodis Park. En caso de tener que disputarse un tercer partido de desempate, será el 7 de noviembre, otra vez en Miami, con horario a confirmar.