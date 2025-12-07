A Thomas Müller le preguntaron por Messi tras la final de la MLS y respondió con ironía: “Ganó el duelo”

Luego de dos años y medio en el fútbol de los Estados Unidos, Lionel Messi finalmente logró ganar la MLS con el Inter Miami; su cuarto campeonato con el conjunto de la Florida. Un título que tuvo como condimento adicional el haber superado al Vancouver Whitecaps de su viejo rival, Thomas Müller.

El delantero alemán llegó hace apenas unos meses al fútbol de la MLS, y ya es capitán y referente del conjunto canadiense. Y luego de la final, fue el encargado de dar la cara por la franquicia. Con algo de ironía y brutal franqueza, se refirió al partido y a la actuación de Messi, que fue clave para la celebración del Inter Miami.

Messi levantó el título de la MLS con Inter Miami. (Getty)

“Cuando empezó la temporada, los expertos habían posicionado al equipo penúltimo en la conferencia, y el equipo demostró que estaban equivocados”, inició Müller. Luego, procedió a analizar el partido: “Inter Miami tiene un gran equipo, pero aun así los tuvimos, pudimos haber ganado, tuvimos mala suerte con chances muy claras que no entraron, y luego el partido va en otra dirección”, destacó.

“Después del 2 a 1 pasamos 10, 15 minutos descontrolados. Es lo que pasa, somos un equipo con muchos jóvenes. Es duro perder así, tras sentir que teníamos el partido en nuestras manos“, completó al respecto. Allí llegó la pregunta sobre Messi, que le sacó una sonrisa irónica a Müller, aunque luego contestó con cierta altura.

“Sí, las tres asistencias que hizo jugaron un papel, no sé qué quieres obtener con esa pregunta. Pero sí, él tuvo tres y yo cero. Ganó el duelo porque ha ganado el título. El año que viene volveremos y estaremos más fuertes, pero eso es el futuro”, afirmó.

