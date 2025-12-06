Lionel Messi sigue haciendo historia. El astro argentino acaba de coronar su estadía en Inter Miami con la obtención de la MLS Cup 2025. Esta consagración, conseguida tras el triunfo 3-1 sobre Vancouver Whitecaps, no solo le otorga a la franquicia su primer título de liga, sino que amplía el palmarés del capitán argentino, consolidando aún más su estatus como el futbolista más ganador de todos los tiempos.

La conquista en Miami, que llega después de haber levantado la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024, añade una medalla más a su vitrina. Con la obtención de la MLS Cup, el rosarino alcanzó la impresionante marca de 47 títulos oficiales en su carrera profesional. Ya en mayo de 2023 había superado al brasileño Dani Alves como el jugador con más títulos en la historia. Ahora, se aleja de cualquier competidor, estableciendo una marca prácticamente inalcanzable.

Esta última conquista en Miami a sus 38 años reafirma su vigencia y su capacidad para ser el motor de un equipo. El capitán cerró la temporada en la MLS con récords de goles y asistencias que demostraron su plena vigencia, tal como lo reflejan sus 47 conquistas, una cifra que lo coloca tres títulos por delante de Dani Alves (43) y siete por encima de leyendas como Andrés Iniesta (40).

En la histórica comparativa con Cristiano Ronaldo, la MLS Cup 2025 significó un quiebre aún mayor en la carrera por los títulos. Mientras que el portugués lidera la carrera por los 1000 goles y se mantiene enfocado en esa meta con el Al-Nassr, Messi le sacó una significativa diferencia en la lista de trofeos colectivos. Con esta reciente conquista, el argentino extiende su dominio a 47 títulos, dejando atrás los 36 que ostenta el astro luso en su palmarés.

Otro dato que subraya la capacidad del astro argentino en los momentos clave es su efectividad en encuentros decisivos. A lo largo de su carrera, Messi disputó un total de 45 finales, de las cuales ganó 32 y perdió tan solo 13. En estos 50 encuentros, acumula la impresionante cifra de 37 goles.

Todos los Títulos de Lionel Messi en su carrera

Con FC Barcelona (35 títulos)

10 Ligas de España

7 Copas del Rey

8 Supercopas de España

4 Ligas de Campeones de la UEFA (Champions League)

3 Supercopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

Con Selección Argentina (6 títulos)

1 Copa Mundial de la FIFA (2022)

2 Copa América (2021 y 2024)

1 Finalissima

1 Mundial Sub-20

1 Juegos Olímpicos

Con Paris Saint-Germain (3 títulos):

2 Ligue 1

1 Supercopa de Francia

Con Inter Miami CF (3 títulos):

1 MLS Cup (2025)

1 Leagues Cup (2023)

1 Supporters’ Shield (2024)

