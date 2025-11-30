Es tendencia:
Lo primero que dijo Messi después de consagrarse campeón de la Conferencia Este de la MLS con Inter Miami

Luego de levantar un nuevo trofeo en Estados Unidos, el astro argentino rompió el silencio y dejó un mensaje particular.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Messi, tras la consagración de Inter Miami en la Conferencia Este de la MLS.
Lionel Messi, tras la consagración de Inter Miami en la Conferencia Este de la MLS.

Este sábado a la noche, Inter Miami venció 5-1 a New York City y se consagró campeón de la Conferencia Este de la Major League Soccer. Gracias al triplete de Tadeo Allende y a los goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia, pese al descuento parcial de Justin Haak, las Garzas hicieron vale la localía y clasificaron a la final estelar de la MLS. Y ahora, Lionel Messi rompió el silencio…

Aunque el resultado terminó siendo muy abultado, no fue una jornada tranquila en el estado de la Florida. Tal es así que, con Rodrigo De Paul como ladero, el astro argentino protagonizó una acalorada discusión con el albiceleste Maximiliano Moralez, con varios insultos de por medio. Sin embargo, luego de levantar el trofeo, el crack rosarino se expresó públicamente.

Lo cierto es que, a través de sus redes sociales, el campeón del mundo rompió el silencio y se refirió a la consagración conseguida. Con una clara muestra de su ya característica identidad competitiva y ganadora, dejó un mensaje evidente en su cuenta de Instagram. “Todavía nos queda un pasito más…”, fue la primera frase que emitió Messi en relación a la inminente final de la MLS.

Lionel Messi, durante los festejos de Inter Miami tras consagrarse campeón de la Conferencia Este de la MLS. (Getty Images)

Lionel Messi, durante los festejos de Inter Miami tras consagrarse campeón de la Conferencia Este de la MLS. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Barcelona y París Saint-Germain amplió su discurso al respecto. No conforme con lo ya escrito, decidió redoblar la apuesta e ir un poco más allá. “Campeones de la Conferencia Este pero nos queda la final de la MLS Cup”, volvió a insistir Leo, para remarcar nuevamente que el objetivo máximo es salir campeón al 100%.

El conjunto que comanda tácticamente Javier Mascherano se impuso de principio a fin sobre el campo de juego. A base de jugadas colectivas que se sumaban a las buenas decisiones individuales, las ocasiones de cara al arco rival eran constantes y así se reflejó en el resultado. De hecho, Inter Miami no necesitó de un Messi estelar para aplastar categóricamente a New York City.

De esta manera, con el evidente mensaje que Messi se encargó de dejar en sus redes sociales oficiales, las Garzas irán por el título que todavía no tienen en su poder. El próximo sábado 6 de diciembre se llevará a cabo la final de la Major League Soccer entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps, para definir al campeón de la liga doméstica de Estados Unidos de la edición 2025.

DATOS CLAVE

  • Inter Miami venció 5-1 a New York City con triplete de Tadeo Allende y goles de Mateo Silvetti y Telasco Segovia, consagrándose campeón de la Conferencia Este de la MLS.
  • El protagonista Lionel Messi rompió el silencio en Instagram con el mensaje “Todavía nos queda un pasito más…“, en referencia a la final de la MLS Cup.
  • La final de la MLS Cup se jugará el próximo sábado 6 de diciembre entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.
Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

