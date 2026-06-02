Lionel Scaloni explicó cómo administrarán los minutos de Messi en la Selección Argentina durante el Mundial: “Tomaremos decisiones”

El entrenador de la Albiceleste habló sobre el estado físico del capitán de su equipo.

A falta de dos semanas para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia por el Grupo J del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Lionel Scaloni habló en una entrevista con el Diario Olé, en donde se refirió a la actualidad del capitán de su equipo, Lionel Messi.

Esto se debe a que el delantero de Inter Miami terminó la temporada con una molestia en el isquiotibial derecho, y por eso su presencia en los amistosos frente a Honduras e Islandia previos al debut mundialista. Al respecto, el DT explicó cómo llevarán a cabo su dosificación de minutos.

“Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él. Es inútil que yo me ponga a decir acá que decido yo: en el caso de él, y creo que es merecido, voy siempre a hablarlo y le pregunto cómo está, y vemos si llegamos a un acuerdo”, comentó sobre cómo se ponen de acuerdo para administrar sus minutos.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Yo creo que así tiene que ser, porque repito, él, aun estando en la cancha con un montón de dificultades, nos ha dado un montón. Entonces hay veces que hasta es mejor que esté en dificultad por todo lo que genera”.

“Y además no sabe cómo está. Solo el estar dentro de la cancha para nosotros es increíble. Pero también está su estado de ánimo, cómo lo ves. De hecho, creo que contra Colombia, acá, cuando estábamos con diez, él me hace señas para salir y lo hizo”, sumó sobre la importancia de Messi en cancha.

Y cerró: “Entonces son momentos, son decisiones que uno va tomando y va viendo en el día a día. Es inútil decir ahora que tenemos un plan si después está volando, ¿qué plan? El plan que tenía no existe: es llevarlo e ir viendo cómo está, qué sensaciones tiene y después ya tomaremos decisiones”.

Publicidad

Messi se perdería los amistosos ante Honduras e Islandia

Con vistas a llegar al debut frente a Argelia de la mejor manera, todo indica que Messi entrenará diferenciado del plantel e irá exigiéndose poco a poco para no agravar la molestia que sufrió en el último partido que disputó Inter Miami frente a Philadelphia por la MLS.

De esta manera, el capitán de la Selección Argentina no estará presente en los amistosos frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio respectivamente. Su lugar podría ser ocupado tanto por Thiago Almada como por Nico Paz, dependiendo de su molestia en la rodilla.

Datos claves

Lionel Messi arrastra una molestia en el isquiotibial derecho al final de la temporada.

arrastra una al final de la temporada. Argentina debutará contra Argelia en dos semanas en el Mundial del Grupo J.

en dos semanas en el Mundial del Grupo J. Lionel Scaloni acordará con el capitán la dosificación de sus minutos de juego.