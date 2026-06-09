Roberto Carlos quiere ver a Lionel Messi en el Mundial 2030: “Puede tranquilamente”

El lateral brasileño aseguró que tanto el 10 como Cristiano Ronaldo podrían jugar una Copa del Mundo más. Además, elogió a otro jugador de la Selección Argentina.

El Mundial 2026 se perfila para ser la última obra de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Sin embargo, Roberto Carlos no está tan seguro que así sea. Para el crack brasileño, tanto el Diez como Cristiano Ronaldo tienen nafta para decir presente en una edición más.

“Es un espectáculo verlo jugar: un jugador con muchísima calidad, que representa al fútbol sudamericano, al argentino. Que disfrute, porque puede ser su último Mundial. Puede ser… su último Mundial“, remarcó el ex marcador de punta, sin dar por hecho que se despida en 2026.

Luego de ser repreguntado por Olé, reafirmó su postura: “Creo que sí, que puede tranquilamente. Se cuidan tanto que al final pueden jugar más, tanto él como Cristiano“.

Además, como palabra autorizada a la hora de hablar de tiros libres, Roberto Carlos no dudó en destacar la virtud de leo en ese aspecto: “Messi ha mejorado mucho en el balón parado, tanto en selección como en Inter. Aún hoy sigue mejorando. Mete muchos goles; creo que está bien”.

Por último, reveló qué otro jugador de la Albiceleste es de su gusto: “Enzo. Sin dudas, Enzo Fernández es muy bueno. Da calidad para que el balón llegue a los delanteros. Eso es la calidad del fútbol argentino”.

Qué dijo Roberto Carlos de la Selección de Brasil

“Nosotros vamos por el mismo camino de tener que poder organizar un poco la selección brasileña. Tenemos buenos jugadores. Ahora hay que entrar al campo con amor, porque vivimos del fútbol y eso creo que va a pasar”, explicó el exfutbolista de 53 años.

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Y agregó: “El fútbol sudamericano siempre fue de gran nivel y creo que, por los jugadores que tenemos y el grandísimo técnico que tenemos, podemos llegar a la final. Hoy hay más brasileños con la de Argentina que argentinos con la de Brasil”.

En síntesis