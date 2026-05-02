Del gol de Messi al papelón: a Inter Miami le dieron vuelta un 3-0 en el clásico gracias a un hat-trick de Ojeda

El regreso al gol de Lionel Messi en su partido número 100 con Inter Miami quedó completamente opacado por una noche para el olvido, que incluso terminó con otro argentino en el centro de la escena. Aunque el astro volvió a convertir tras dos partidos, el equipo protagonizó un papelón: cayó 4-3 ante Orlando City, con hat trick de Martín Ojeda, luego de haber estado tres goles arriba en el Clásico del Sol. Increíble, pero real.

El arranque había sido ideal para las Garzas. Ian Fray abrió el marcador a los 4 minutos y el equipo dominó con claridad. Con Messi como eje, Inter Miami manejó los tiempos y amplió la ventaja a los 25’, cuando asistió a Telasco Segovia para el 2-0. Todo parecía encaminado, y más aún cuando el propio Leo, a los 33’, sacó su característico zurdazo al primer palo, desde fuera del área, para estampar el 3-0.

Sin embargo, el partido cambió antes del entretiempo. Ojeda descontó con un gran remate para el 3-1 y encendió la reacción visitante. En el complemento, el ex volante de Godoy Cruz volvió a golpear a los 13 minutos y dejó a Inter Miami contra las cuerdas, sostenido por momentos por su arquero.

ليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ميسسسسسي يسجل 🐐🐐🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/dzqQEBHOan — Messi World (@M10GOAT) May 2, 2026

La remontada tomó forma definitiva cuando un polémico penal le dio a Orlando la chance del empate, y otra vez Ojeda no falló: hat-trick y 3-3 en un partido que ya era otro. El golpe anímico fue total para el conjunto local, que no logró recomponerse y quedó para el cachetazo.

Cuando parecía que el empate era inevitable, apareció Spicer en tiempo de descuento para dar el golpe de nocaut. Ante el afán de Miami por volver a ganar el partido, el delantero aprovechó los espacios, se escapó mano a mano y marcó el 4-3 definitivo. Así, Orlando City consumó una remontada histórica y dejó a Inter Miami envuelto en dudas, sin poder sostener una ventaja amplia y extendiendo su mal momento como local.

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De esta manera, los de Florida quedaron estancados en la tercera posición de la Conferencia Este, con 19 puntos, quedando a cuatro del líder Nashville, que tiene un partido menos disputado.

Los números de Messi en sus 100 partidos con Inter Miami

En lo que respecta a Leo y su centenar de presentaciones, el rosarino acumula estadísticas que desafían cualquier lógica: 86 goles y 45 asistencias. Estas cifras arrojan un promedio de 1,31 contribuciones directas por encuentro, reflejando a la perfección la transformación que le dio a Inter Miami, y la MLS en general, con su llegada, dada a mediados a 2023. A sus 38 años y con el Mundial a la vuelta de la esquina, el Campeón del Mundo va a por más.