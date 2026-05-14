La MLS le quitó a Lionel Messi uno de sus goles en Inter Miami vs. Cincinnati

Varios dieron por sentado que Leo había firmado un hattrick contra Cincinnati. No obstante, la organización solo registró dos de su autoría por un motivo poco claro.

El Inter Miami de Lionel Messi volvió a ganar. Esta vez, 5 a 3 sobre Cincinnati, lo que le permitió escalar al segundo puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la Major League Soccer de los Estados Unidos con 25 puntos en 13 compromisos disputados (el primero sigue siendo el Nashville con 27 unidades en 12 encuentros).

Uno de los principales protagonistas de la goleada de las Garzas, como no podía ser de otra manera, fue el capitán de la Selección Argentina. No obstante, varios pensaron que había registrado un hattrick (además de la asistencia a Matteo Silvetti), pero la organización del campeonato de la primera división del país norteamericano solo le convalidó dos anotaciones.

Es que el tanto que parecía ser el tercero de la cuenta personal de Lionel Messi, aparentemente, golpeó en el arquero del Cincinnati, Roman Celentano. Silvetti tiró el centro buscapié al área, Leo se estiró para con su pie derecho impactar la pelota que primero pegó en el palo y que después se metió adentro del arco, pero al parecer en el camino rozó en el guardameta rival, por eso lo computaron como gol en contra.

Ese gol hubiera sido el número 910 del rosarino en su carrera sobre 1153 partidos, pero al final quedó, de momento, clavado en 909, más 411 asistencias (lo que da un total de 1320 contribuciones, por lo que la Pulga exhibe en sus estadísticas más aportes en goles que partidos disputados).

MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/r89IPOglLZ — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

La diferencia en cantidad de goles de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi sigue segundo en la tabla histórica de goles con 909 gritos en 1153 partidos, en tanto que Cristiano Ronaldo (que ya avisó que no se retirará sin antes alcanzar la cifra de los 1000 tantos) acumula 971 en 1321 compromisos. Vale mencionar que el campeón del mundo ostenta un promedio de gol por partido de 0,79, mientras que el del Bicho es de 0,74.

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Los dos partidos que le quedan a Lionel Messi antes de la Copa del Mundo 2026

Si bien todavía no lo hizo oficial, ya no hay dudas de que Lionel Messi será parte de la Selección Argentina que jugará la Copa del Mundo 2026. Antes, tendrá que cumplir con los dos partidos que le faltan al Inter Miami en el calendario del mes de mayo, ambos en condición de local: vs. Portland Timbers el domingo 17 y contra Philadelphia el domingo 24.

En síntesis