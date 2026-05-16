Scaloni comparó a Messi con Maradona y explicó por qué no quiere pensar que será su último Mundial con Argentina: “No me gusta la añoranza”

El entrenador aceptó la responsabilidad que conlleva defender el título conquistado en Qatar antes de querer ponerse a planificar un futuro sin su capitán.

Mientras mantiene la expectativa en relación a la lista definitiva con los 26 futbolistas que disputarán el Mundial con la Selección Argentina, Lionel Scaloni dialogó con CONMEBOL sobre la responsabilidad que conlleva defender el título conquistado en Qatar, el presente de Lionel Messi, a quien comparó con Diego Maradona, y el futuro que invita a pensar que el capitán ya no estará.

“Yo creo que poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no. A mí no me gusta la añoranza, no me gusta pensar qué va a pasar. Yo quiero disfrutar el momento. Creo que todo el mundo lo quiere ver y quiere verlo jugar, no solo los argentinos”, explicó el DT sobre el jugador de Inter Miami.

En referencia al futuro de Messi y la Selección, Scaloni aceptó la comparación con Diego Maradona y explicó: “A mí me gusta pensar que va a seguir jugando, porque si no te ponés triste, como cuando pasó con Diego, de no verlo más jugar adentro de una cancha. Son jugadores que marcaron la historia del fútbol y pensar que no va a estar, no van a jugar más en algún momento, no te deja tranquilo. Entonces, prefiero pensar en el presente”.

El DT dijo compartir la expectativa que volvió a generarse de cara al Mundial que iniciará en menos de un mes y aceptó el desafío de defender el título conquistado hace cuatro años, entendiendo las dificultades que supuso la coronación en Qatar y que se redoblarán en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi está próximo a marcar su sexta presencia en una Copa del Mundo.

“El Mundial es algo muy, muy, muy difícil. Para mí, entre los componentes para ganarlo tienen que juntarse un montón de cosas, no solo jugar bien. Es muy difícil. Vamos a intentarlo como siempre, porque Argentina cada vez que va a un Mundial va a intentar llegar a lo máximo. Pero sí que es verdad que es muy difícil, pero no imposible”, remarcó.

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Sobre la metodología de trabajo que lleva adelante con su cuerpo técnico, habló del valor de recabar información pero de compartir solo la que consideran necesaria para cada jugador. “No dejamos nada librado al azar, pero somos muy concisos en lo que le decimos. Si a cada jugador le pasamos toda la información, tendemos a bloquearlo. Tenés que elegir lo que es importante, lo que crees que es importante. Pero sí es verdad que además de que fuimos futbolistas, sabemos lo que ellos necesitan, respiramos fútbol todos y estamos mucho en contacto con ellos e intentamos que no se nos escape nada”.

¿Hubiesen podido jugar juntos Messi y Maradona?

Después de comparar a Lionel Messi con Diego Maradona, quien lo dirigió en Sudáfrica 2010, Lionel Scaloni aseguró que en su equipo hubiesen podido jugar juntos. “Soy de los que no piensan en un sistema del juego en base al entrenador. Los sistemas los hacen los jugadores. ¿Y cómo no van a jugar si fueron los mejores del mundo? Solo se acomodan, sin duda. Se podrían complementar tranquilamente y el problema lo tendrían los rivales, no tanto nosotros”.

Data clave

Lionel Scaloni dialogó con CONMEBOL sobre el próximo Mundial y el presente de Messi.

dialogó con CONMEBOL sobre el próximo Mundial y el presente de Messi. El Mundial iniciará en menos de un mes en Estados Unidos, México y Canadá.

iniciará en menos de un mes en Estados Unidos, México y Canadá. Scaloni afirmó que Messi y Maradona se podrían complementar tranquilamente en su equipo.