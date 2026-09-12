¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Inter Miami y Nashville SC por la MLS 2026

En el duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS, el equipo de Lionel Messi enfrentará una vez más a Nashville en condición de local.

Inter Miami recibe a Nashville SC este sábado desde las 20:30 horas (hora argentina) en el NU Stadium de Miami, en un partidazo correspondiente a una nueva jornada de la semana 25 de la temporada regular de la MLS 2026.

Las Garzas, con la ineludible figura de Lionel Messi, buscarán hacerse fuertes de local para seguir consolidándose en lo más alto de la Conferencia Este, mientras que el conjunto de Tennessee viaja a la Florida con la difícil misión de evitar que el equipo de Ángel Hoyos se les acerque en la tabla.

A continuación, las formaciones de los dos equipos.

Las probables alineaciones de Inter Miami y Nashville

Inter Miami: Dayne St. Clair; Fricio Caicedo, Maximiliano Falcón, Casemiro, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Luis Suárez, Germán Berterame. DT: Ángel Guillermo Hoyos.

Nashville SC: Brian Schwake; Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Najar; Elias Saad, Advard Tagseth, Patrick Yazbek, Cristian Espinoza; Sam Surridge, Hany Mukthar. DT: B.J. Callaghan.

La previa de Inter Miami y Nashville: todo lo que tenés que saber