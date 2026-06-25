En medio del Mundial 2026, FIFA busca confirmar la expansión del Mundial de Clubes a 48 equipos

El Mundial de Clubes 2025 fue un éxito rotundo, la primera edición de 32 equipos de esta competición, emulando el viejo formato de los Mundiales de selecciones. Ahora mismo, se está disputando la Copa del Mundo, con nuevo formato, 48 selecciones y varias otras novedades reglamentarias. Y bien podría ser un anticipo de lo que veremos en 2029, fecha para la cual está pactado el próximo Mundial de Clubes.

O al menos así lo está estudiando la FIFA, que de acuerdo a lo reportado por The Guardian, se puso en contacto con la directiva de Asociación de Clubes Europeos (EFC), comandada por Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, para evaluar la posibilidad de expandir el Mundial de Clubes a 48 equipos.

El Mundial de Clubes 2029 podría tener 48 equipos. (Getty)

Esto responde a una cuestión principalmente comercial, ya que desde la EFC entienden que un incremento de clubes europeos en la competición, generará una notable mejora desde lo económico, atrayendo a más y mejores patrocinadores. En el Mundial de Clubes 2025, equipos como Barcelona, Manchester United, Liverpool o Milan se quedaron fuera, por temas de cupos y la forma en que eran distribuidos y, con ello, una importante cantidad de público potencial.

El departamento comercial de la EFC le ha permitido a la UEFA incrementar un 25% sus ingresos en el último lustro, lo cual ha impresionado a la directiva de FIFA. Sin embargo, habrá ciertos requisitos para aceptar la propuesta.

La EFC le pedirá a la FIFA que elimine las limitaciones de 2 cupos por país, para que ingresen los clubes más importantes del mundo, algo que FIFA estaría dispuesto a aceptar para poder contar así con el apoyo de la EFC.

Que los clubes que no participaron del Mundial de Clubes, pero iban a recibir pagos solidarios de un pozo de 200 millones de euros, lo reciban. De momento, 12 meses después, estos pagos no han sido realizados.

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Nasser Al-Khelaifi, Presidente de la EFC. (Getty)

Entiende The Guardian que, luego de resolverse estas dos cuestiones, la EFC pondría a disposición su equipo comercial para trabajar en la venta de publicidad del Mundial de Clubes 2029. Básicamente, el cupo de 48 equipos es una condición para que la EFC ponga sus herramientas a disposición para mejorar el desarrollo comercial del próximo Mundial de Clubes, por lo que parece muy probable que dicha medida sea tomada.

Síntesis

48 equipos conformarían el renovado Mundial de Clubes en su edición de 2029 si prospera la iniciativa que la FIFA se encuentra evaluando junto a la Asociación de Clubes Europeos (EFC).

conformarían el renovado Mundial de Clubes en su edición de 2029 si prospera la iniciativa que la FIFA se encuentra evaluando junto a la Asociación de Clubes Europeos (EFC). Eliminar el límite de dos cupos por país es la exigencia primordial de la EFC para garantizar la presencia de las máximas potencias mundiales e incrementar el atractivo comercial del certamen.

de dos cupos por país es la exigencia primordial de la EFC para garantizar la presencia de las máximas potencias mundiales e incrementar el atractivo comercial del certamen. 200 millones de euros correspondientes a fondos solidarios adeudados a los equipos que no participaron en 2025 deberán ser cancelados por la FIFA para sellar este estratégico acuerdo.