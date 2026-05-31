Su equipo se impuso ante Tigres tras un dramático 1 a 1 en los 120' y una larga definición por penales. Su único título internacional era la Sudamericana 2010 con Independiente.

El Mundial de Clubes 2029 tiene a su sexto equipo clasificado. Se trata de Toluca, que este sábado por la noche conquistó la CONCACAF Champions Cup (mejor conocida como Concachampions) tras derrotar a Tigres en una final dramática que se definió en los penales.

El equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed fue el más efectivo en la tanda final. El partido contó con la presencia de los argentinos Nahuel Guzmán, Ángel Correa, Juan Brunetta, Franco Romero, Nicolás Castro y Santiago Simón.

Los 90 minutos carecieron de emociones. Ninguno de los dos equipos arriesgó de más, pero fueron los de Nuevo León quienes tuvieron las chances más claras. Con el 0-0 se fueron a la prórroga, donde los del Turco pegaron primero con el gol de Jorge Díaz. Sin embargo, sobre el final, Joaquim lo empató de cabeza y llevó todo a los penales. En la definición, el dueño de casa se impuso y se quedó con el título.

Con este resultado, Toluca se convirtió en el segundo clasificado de CONCACAF para el Mundial de Clubes 2029. Se suma a Cruz Azul, que consiguió esta misma competencia en la edición correspondiente a 2025. En total, ya son seis los participantes confirmados.

Horas atrás, París Saint-Germain se quedó con la Champions League y privó a la UEFA de tener un segundo clasificado (Arsenal lo hubiera logrado si era campeón). Como el equipo de Luis Enrique ya tenía su boleto por haber conquistado la edición 2025, se liberó un cupo de la tabla general europea.

Los clasificados al Mundial de Clubes 2029

PSG (campeón Champions 2024/25)

(campeón Champions 2024/25) Cruz Azul (campeón Concacaf 2024/25)

(campeón Concacaf 2024/25) Al-Ahli (campeón AFC 2024/25 y 25/26)

(campeón AFC 2024/25 y 25/26) Pyramids (campeón CAF 2024/25)

(campeón CAF 2024/25) Mamelodi (campeón CAF 2025/26)

(campeón CAF 2025/26) Toluca (campeón Concacaf 2025/26)

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Los cupos de clasificación al Mundial de Clubes