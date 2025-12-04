A horas del sorteo, la Inteligencia Artificial predijo el grupo de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre desde las 14 horas se dará inicio al tan ansiado sorteo para el Mundial 2026. La sede elegida para que cada seleccionado conozca sus rivales será en Washington DC, y contará con una extensa lista de figuras que llevarán a cabo la flamante ceremonia.

Así como cada selección participante tendrá representantes en la sede, Argentina contará con la presencia de Lionel Scaloni y Claudio Tapia en la capital estadounidense, donde a su vez se le dará lugar al entrenador campeón del mundo en la ceremonia previa.

A modo de anticipo para el sorteo, desde BOLAVIP recurrimos a la Inteligencia Artificial para que realice un pronóstico de cómo quedarán los grupos y cómo será el de la Selección Argentina.

Según Gemini, la IA de Google, la campeona defensora integrará el grupo C y compartirá zona con Suiza, Qatar y Nueva Zelanda. El grupo de la muerte será el E, que tendrá a España, Colombia, Túnez y el que resulte del Repechaje UEFA 1, que podría ser Italia. A continuación, cómo quedarían los 12 grupos del Mundial según la IA.

Así quedarían los grupos según la IA de Google

Grupo A

México (Concacaf – Bombo 1)

Ecuador (Conmebol – Bombo 2)

Noruega (UEFA – Bombo 3)

Cabo Verde (CAF – Bombo 4)

Grupo B

Canadá (Concacaf – Bombo 1)

Uruguay (Conmebol – Bombo 2)

Egipto (CAF – Bombo 3)

Repechaje FIFA 1 (Bombo 4)

Grupo C

Argentina (Conmebol – Bombo 1)

(Conmebol – Bombo 1) Suiza (UEFA – Bombo 2)

Qatar (AFC – Bombo 3)

Nueva Zelanda (OFC – Bombo 4)

Grupo D

Estados Unidos (Concacaf – Bombo 1)

Marruecos (CAF – Bombo 2)

Escocia (UEFA – Bombo 3)

Jordania (AFC – Bombo 4)

Grupo E

España (UEFA – Bombo 1)

Colombia (Conmebol – Bombo 2)

Túnez (CAF – Bombo 3)

Repechaje UEFA 1 (Bombo 4)

Grupo F

Francia (UEFA – Bombo 1)

Japón (AFC – Bombo 2)

Panamá (Concacaf – Bombo 3)

Ghana (CAF – Bombo 4)

Grupo G

Inglaterra (UEFA – Bombo 1)

Corea del Sur (AFC – Bombo 2)

Paraguay (Conmebol – Bombo 3)

Repechaje UEFA 2 (UEFA – Bombo 4)

Grupo H

Brasil (Conmebol – Bombo 1)

Senegal (CAF – Bombo 2)

Uzbekistán (AFC – Bombo 3)

Curazao (Concacaf – Bombo 4)

Grupo I

Portugal (UEFA – Bombo 1)

Croacia (UEFA – Bombo 2)

Argelia (CAF – Bombo 3)

Haití (Concacaf – Bombo 4)

Grupo J

Países Bajos (UEFA – Bombo 1)

Irán (AFC – Bombo 2)

Costa de Marfil (CAF – Bombo 3)

Repechaje UEFA 3 (UEFA – Bombo 4)

Grupo K

Bélgica (UEFA – Bombo 1)

Austria (UEFA – Bombo 2)

Arabia Saudita (AFC – Bombo 3)

Repechaje FIFA 2 (C/O – Bombo 4)

Grupo L

Alemania (UEFA – Bombo 1)

Australia (AFC – Bombo 2)

Sudáfrica (CAF – Bombo 3)

Repechaje UEFA 4 (UEFA – Bombo 4)

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

