Alemania solo en la final y Brasil en semis: el peor camino posible de Argentina rumbo al título del Mundial 2026

Un repaso por el peor escenario que tendría Argentina rumbo al sueño de la cuarta estrella.

La Selección Argentina aguarda por el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con serenidad, ya que desde el triunfo ante Austria que conoce su suerte de cara a los mata-mata. A la espera de su posible rival, la Albiceleste ya es primera de su grupo y ocupa la llave que se cruzará contra el segundo del Grupo H.

El rival de 16° de final se definirá este viernes, con los compromisos entre España ante Uruguay y Arabia Saudita ante Cabo Verde. A raíz de los posibles rivales que se le vienen a Argentina, la pregunta es: ¿Cuál es el peor camino para la Selección hasta una hipotética final?

Lógicamente, el peor rival posible, en lo que respecta a complicaciones que pueda sufrir Argentina, sería España. Una final anticipada que se viviría en la primera instancia de eliminación directa. En caso de pasar, el peor escenario para los 8avos de final sería Bélgica, si queda segunda de su grupo en la definición de este viernes por la madrugada.

Si Argentina sigue pasando de ronda, los cuartos de final podrían encontrar a Argentina contra Portugal como rival más complejo, dándose el tan esperado Messi vs. Cristiano en un Mundial. Para ello, los lusitanos deberían ganarle a Colombia y ser líderes de grupo, además de pasar las dos instancias de mata-mata.

Alemania solo sería rival de Argentina en la final

Brasil aparecería en semifinales, aunque también podría ser Inglaterra si queda como líder del Grupo L. Por último, la final encontraría a Francia o Alemania como rival de la Selección Argentina, en lo que podría ser la revancha de 2014 o un nuevo capítulo de Qatar 2022.

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Así están los cruces de la fase final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)

Países Bajos vs. Marruecos (CONFIRMADO)

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia

Egipto vs. Corea del Sur



Brasil vs. Japón (CONFIRMADO)

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Escocia

Inglaterra vs. Ecuador

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Croacia

Las posiciones de los Grupos del Mundial 2026