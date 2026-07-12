Puso a Argentina contra las cuerdas en el Mundial y podría ser rival de Boca y River en la Copa Sudamericana

La Copa del Mundo es la ventana más importante para los futbolistas y la Selección de Cabo Verde supo aprovecharla. Contra todo pronóstico, el elenco africano superó la fase de grupos y se despidió con honor en una batalla en la que llevó a Argentina al tiempo suplementario en los 16avos de final.
En ese contexto, varios de los jugadores lograron darse a conocer y Jovane Cabral es uno de ellos. El volante, que había quedado con el pase en su poder el 30 de junio, llegó a un acuerdo con Gremio para reforzar al elenco brasileño por el próximo año y medio.
En conferencia de prensa, Luís Castro anunció la incorporación del jugador mundialista, que llegará para aportar su experiencia al elenco que disputará la Copa Sudamericana en este segundo semestre y es un potencial rival para Boca y River.
“Es un jugador que participó en el Mundial, que juega por la izquierda y en el centro del campo, y se une a un grupo muy comprometido con el trabajo, con el objetivo que tienen para la temporada, y creo que tiene la capacidad de integrarse en nuestra plantilla”, resaltó el DT en la conferencia.
Jovane Cabral y Bubista, DT de Cabo Verde. (Foto: Getty)
Cabral fue titular en dos de los compromisos de Cabo Verde en el Mundial 2026. Abrió desde el arranque ante España, en lo que fue un histórico empate sin goles, y también inició ante Argentina, en la victoria por 3-2 de los dirigidos por Lionel Scaloni.
El volante ofensivo lleva 10 años como profesional, con pasos por clubes de la talla de Sporting de Lisboa, Lazio, Salernitana y Olympiacos. En Gremio será compañero de los argentinos Walter Kannemann, Cristian Pavón, Leonel Pérez y Juan Nardoni.
Alarma en Inglaterra: Jude Bellingham mostró signos de molestias a días de la semifinal del Mundial ante Argentina
Datos clave
- Jovane Cabral acordó su llegada a Gremio por un año y medio.
- Gremio sumó al volante de Cabo Verde y podría enfrentar a Boca y River.
- El mediocampista disputó dos partidos como titular en el Mundial 2026.