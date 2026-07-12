Puso a Argentina contra las cuerdas en el Mundial y podría ser rival de Boca y River en la Copa Sudamericana

El combinado de Porto Alegre se reforzó con uno de los jugadores más experimentados de la Selección de Cabo Verde en la cita mundialista.

La Copa del Mundo es la ventana más importante para los futbolistas y la Selección de Cabo Verde supo aprovecharla. Contra todo pronóstico, el elenco africano superó la fase de grupos y se despidió con honor en una batalla en la que llevó a Argentina al tiempo suplementario en los 16avos de final.

En ese contexto, varios de los jugadores lograron darse a conocer y Jovane Cabral es uno de ellos. El volante, que había quedado con el pase en su poder el 30 de junio, llegó a un acuerdo con Gremio para reforzar al elenco brasileño por el próximo año y medio.

En conferencia de prensa, Luís Castro anunció la incorporación del jugador mundialista, que llegará para aportar su experiencia al elenco que disputará la Copa Sudamericana en este segundo semestre y es un potencial rival para Boca y River.

“Es un jugador que participó en el Mundial, que juega por la izquierda y en el centro del campo, y se une a un grupo muy comprometido con el trabajo, con el objetivo que tienen para la temporada, y creo que tiene la capacidad de integrarse en nuestra plantilla”, resaltó el DT en la conferencia.

Jovane Cabral y Bubista, DT de Cabo Verde. (Foto: Getty)

Cabral fue titular en dos de los compromisos de Cabo Verde en el Mundial 2026. Abrió desde el arranque ante España, en lo que fue un histórico empate sin goles, y también inició ante Argentina, en la victoria por 3-2 de los dirigidos por Lionel Scaloni.

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El volante ofensivo lleva 10 años como profesional, con pasos por clubes de la talla de Sporting de Lisboa, Lazio, Salernitana y Olympiacos. En Gremio será compañero de los argentinos Walter Kannemann, Cristian Pavón, Leonel Pérez y Juan Nardoni.

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