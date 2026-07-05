Por qué se postergó México vs. Inglaterra por los octavos del Mundial 2026

México e Inglaterra se enfrentan este domingo por el Mundial 2026, en un compromiso correspondiente a los octavos de final en el Estadio Azteca. Cuando el partido se encontraba a una hora de arrancar, el árbitro decidió postergarlo de manera provisoria debido al estricto reglamento que tiene México con los fenómenos meteorológicos.

Es que ante las advertencias por tormenta eléctrica que azotan a la Ciudad de México, la FIFA suspendió momentáneamente las actividades tanto dentro como fuera del campo de juego. Por este motivo, el inicio del partido, programado originalmente para las 21 horas, se retrasará a las 22 horas, al menos por ahora.

México – Inglaterra, postergado por tormenta eléctrica.

A la espera de novedades, el ente rector del fútbol evalúa la situación cada 15 minutos para determinar los pasos a seguir. Un dato importante a tener en cuenta es el estado del campo de juego más allá de lo que aparente a simple vista, ya que debe estar en óptimas condiciones para el desarrollo del partido.

La diferencia con las sedes de Estados Unidos

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en las sedes de Estados Unidos, el encuentro no está sujeto al protocolo de “weather delay” que obliga a detener los partidos durante 30 minutos cuando se detecta actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio. Ese mecanismo ya fue aplicado durante el duelo entre Francia e Irak disputado en Filadelfia, pero no rige para los encuentros que se desarrollan en territorio mexicano.

El cuadro del Mundial 2026

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El fixture del Mundial 2026