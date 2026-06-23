Alineaciones de Inglaterra y Ghana para el partido del Grupo L del Mundial 2026

Thomas Tuchel y Carlos Queiróz confirmaron a los 22 jugadores que saldrán al campo de juego en Boston este martes desde las 17 de Argentina.

Luego de haber ganado en la primera fecha ante Croacia y Panamá respectivamente, Inglaterra y Ghana se miden este martes desde las 17 horas de Argentina en el marco de la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

Quien se imponga en este compromiso, conseguirá la clasificación a la ronda de eliminación directa, por lo que el Gillette Stadium de Boston será el escenario de un encuentro cargado de tensiones.

Para dicho cotejo, ambos entrenadores ya confirmaron sus equipos titulares con bastante anticipación. Thomas Tuchel hará varios cambios en defensa y el mediocampo, con los ingresos de Marc Guéhi y Jude Bellingham, mientras que Carlos Queiróz también moverá fichas con las titularidades de Thomas Partey e Iñaki Williams.

Las alineaciones confirmadas de Inglaterra y Ghana

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Djed Spence; Jude Bellingham, Declan Rice Elliott Anderson; Noni Madueke, Harry Kane, Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Ghana: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Gideon Mensah, Jerome Opoki, Marvin Senaya; Caleb Yirenyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo; Jordan Ayew, Inaki Williams. DT: Carlos Queiróz.

El equipo arbitral de Inglaterra vs. Ghana

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Said Martínez (Honduras) Asistente 1: Walter López (Honduras)

Walter López (Honduras) Asistente 2: Christian Ramírez (Honduras)

Christian Ramírez (Honduras) 4to árbitro: Ma Ning (China)

Ma Ning (China) 5to árbitro: Zhou Fei (China)

Zhou Fei (China) VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Armando Villarreal (Estados Unidos) AVAR: Erick Miranda (México)

Erick Miranda (México) SVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)

Publicidad

La tabla de posiciones de todos los grupos del Mundial

El fixture del Mundial