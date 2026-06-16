Ángel Di María y un emotivo mensaje antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial: “Estamos con ustedes”

Este martes será el debut oficial de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La defensa del campeonato obtenido en Qatar y la búsqueda del bicampeonato del mundo comenzará en Kansas, contra el seleccionado de Argelia. En ese contexto, Ángel Di María, figura de la selección campeona cuatro años atrás, envió un mensaje de aliento.
‘Fideo’ decidió retirarse de la Selección Argentina antes de esta Copa del Mundo, pero eso no quiere decir que no lo viva como uno más, a pesar de no formar parte del plantel. Y sus palabras así lo reflejan.
El mensaje de Di María
“HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. VAMOS ARGENTINA”, expresó.
Ángel Di María, de hoy 38 años, se retiró de la Selección Argentina como el tercer futbolista con más partidos jugados en la historia del combinado albiceleste, con 145 partidos oficiales disputados, en los que convirtió 31 goles. En su palmarés reposan una Finalissima, dos Copas América y la Copa del Mundo de Qatar 2022.
La formación de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Facundo Medina
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Thiago Almada
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
La formación de Argelia para medirse ante Argentina en el debut de la Copa del Mundo
- Luca Zidane
- Rafik Belghali
- Aissa Mandi
- Jaouen Hadjam
- Rayan Aït-Nouri
- Nabil Bentaleb
- Hicham Boudaoui
- Fares Chaïbi
- Riyad Mahrez
- Amine Gouiri
- Mohammed Amoura
Cuerpo arbitral para el partido Argentina vs. Argelia
- Árbitro principal: Szymon Marciniak (Polonia)
- Árbitro asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)
- Árbitro asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)
- Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)
- Árbitro asistente de reserva: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)