Ángel Di María y un emotivo mensaje antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial: “Estamos con ustedes”

A horas del debut, Di María le mandó un mensaje de aliento a sus excompañeros de la Selección.

Este martes será el debut oficial de la Selección Argentina en el Mundial 2026. La defensa del campeonato obtenido en Qatar y la búsqueda del bicampeonato del mundo comenzará en Kansas, contra el seleccionado de Argelia. En ese contexto, Ángel Di María, figura de la selección campeona cuatro años atrás, envió un mensaje de aliento.

‘Fideo’ decidió retirarse de la Selección Argentina antes de esta Copa del Mundo, pero eso no quiere decir que no lo viva como uno más, a pesar de no formar parte del plantel. Y sus palabras así lo reflejan.

El mensaje de Di María

“HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. VAMOS ARGENTINA”, expresó.

Ángel Di María, de hoy 38 años, se retiró de la Selección Argentina como el tercer futbolista con más partidos jugados en la historia del combinado albiceleste, con 145 partidos oficiales disputados, en los que convirtió 31 goles. En su palmarés reposan una Finalissima, dos Copas América y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La formación de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez

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La formación de Argelia para medirse ante Argentina en el debut de la Copa del Mundo

Luca Zidane

Rafik Belghali

Aissa Mandi

Jaouen Hadjam

Rayan Aït-Nouri

Nabil Bentaleb

Hicham Boudaoui

Fares Chaïbi

Riyad Mahrez

Amine Gouiri

Mohammed Amoura

Cuerpo arbitral para el partido Argentina vs. Argelia