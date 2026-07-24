Lo que generó la campaña anti Argentina durante el Mundial: ¿Logró un éxodo de futbolistas?

En el resto del mundo no hablan de otra cosa. Cómo repercute puertas adentro estas cuestiones vinculadas a fake news, exageraciones y campañas adrede de desinformación.

La derrota en la final del Mundial 2026 frente a España ha desencadenado una tormenta alrededor de la Selección Argentina. A la lógica tristeza y el agotamiento físico y mental, se le suma una intensa campaña de críticas internacionales que parece estar acelerando los tiempos de un recambio generacional inminente. El futuro de varios referentes, e incluso del propio cuerpo técnico, está en el aire.

Críticas desde Europa: ¿Una campaña de desgaste?

Tras el subcampeonato, el foco de la prensa y de figuras del fútbol europeo se centró en la actitud de los jugadores argentinos.

Desde España: se calificó de “intolerable e inadmisible” el comportamiento de algunos futbolistas argentinos (como Leandro Paredes o Roberto Ayala) por incidentes y fricciones tras los festejos españoles. Medios locales mantienen un tono de enojo, exigiendo que Argentina se someta a “lecciones de moralidad” deportiva, a pesar de haber ganado la final.

se calificó de “intolerable e inadmisible” el comportamiento de algunos futbolistas argentinos (como Leandro Paredes o Roberto Ayala) por incidentes y fricciones tras los festejos españoles. Medios locales mantienen un tono de enojo, exigiendo que Argentina se someta a “lecciones de moralidad” deportiva, a pesar de haber ganado la final. Desde Inglaterra: diarios como el Daily Mail han apuntado directamente contra Enzo Fernández, tildándolo del “villano del Mundial”.

diarios como el Daily Mail han apuntado directamente contra Enzo Fernández, tildándolo del “villano del Mundial”. Estadísticas tergiversadas: se intentó instalar que Argentina fue un equipo “mala leche”, argumentando que fue la selección con más faltas del torneo (102). Sin embargo, los datos de Opta revelan que, promediando cada 90 minutos (12.6 faltas), Argentina ocupó el puesto 11 sobre 48 selecciones, un nivel muy similar al de la propia España y por debajo de equipos como Canadá.

El factor conspirativo y la respuesta del cuerpo técnico

Para sumar ruido, en Argentina comenzaron a circular insólitas teorías conspirativas que sugerían que el plantel “entregó” el partido por presiones externas. Ante esto, tanto Roberto Ayala como Lionel Scaloni tuvieron que salir a desmentir estas versiones, remarcando lo evidente: España fue un justo ganador y fue superior futbolísticamente.

¿Se desarma la Scaloneta? Las dudas y las certezas

El agotamiento general y la presión constante están empujando a varios integrantes a replantearse su continuidad.

Publicidad

Lionel Scaloni: el DT dejó en shock a todos en la conferencia de prensa post-partido al poner en duda su continuidad. Aunque tenía encaminada la renovación de su contrato (que vence a fin de año), el desgaste y la dificultad emocional que implica liderar una renovación profunda en un grupo con vínculos tan estrechos lo han puesto a dudar.

el DT dejó en shock a todos en la conferencia de prensa post-partido al poner en duda su continuidad. Aunque tenía encaminada la renovación de su contrato (que vence a fin de año), el desgaste y la dificultad emocional que implica liderar una renovación profunda en un grupo con vínculos tan estrechos lo han puesto a dudar. Nicolás Otamendi: es la única baja confirmada. El central de 39 años, quinto jugador con más presencias en la historia de la Selección (solo por detrás de Messi y Mascherano), se despidió tras una gran Copa del Mundo. Seguirá su carrera en River Plate.

El central de 39 años, quinto jugador con más presencias en la historia de la Selección (solo por detrás de Messi y Mascherano), se despidió tras una gran Copa del Mundo. Seguirá su carrera en River Plate. Lionel Messi: según reveló Leandro Paredes, el capitán habría tomado la decisión de que la final fue su último partido, aunque sus compañeros esperan que revea su postura.

según reveló Leandro Paredes, el capitán habría tomado la decisión de que la final fue su último partido, aunque sus compañeros esperan que revea su postura. Leandro Paredes y Dibu Martínez: el mediocampista (quien ya sumó minutos con Boca Juniors) y el arquero (figura indiscutida de Argentina en la final) dejaron puertas abiertas a dar un paso al costado en sus declaraciones y redes sociales.

Más que un rechazo a la camiseta, estas dudas parecen ser un gesto de los jugadores para facilitarle el trabajo a Scaloni: poner sus lugares a disposición para que el DT encare la renovación sin el peso de tener que “cortar” a los históricos.

Lo que viene

El panorama comenzará a aclararse en septiembre, cuando se dispute una extensa fecha FIFA de 14 días donde Argentina podría jugar hasta cuatro amistosos. Además, se proyecta disputar la Finalissima hacia fin de año. Para entonces, sabremos si la Scaloneta se reinventa con sus históricos o si el Mundial 2026 marcó el fin definitivo de una era gloriosa.