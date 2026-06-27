Argentina y 4 más: tras la fase de grupos, Mario Alberto Kempes dio sus candidatos a ganar al Mundial 2026

El Matador no dudó a la hora de elegir a sus favoritos para el certamen más importante del planeta.

Después de una fase de grupos repleta de acción, Mario Alberto Kempes sacó sus primeras conclusiones y tiene en claro quién puede ser campeón del Mundial 2026. El Matador pone a la Selección Argentina como candidata, pero no es la única a la que le tiene confianza para las fases decisivas.

“Dejo a Argentina aparte porque está claro que voy a decir Argentina, pero está bien Francia, he visto bien a Inglaterra, he visto bien a España… Y, bueno, de Portugal esperaba un poco más”, expresó el campeón de la edición 1978 en diálogo con AS.

A la hora de pronunciarse sobre España, remarcó: “Tiene altibajos, es sorprendente, a pesar de que sigue siendo la España esa que toca y mantiene la pelota en su poder, le faltó definición contra Cabo Verde“.

Kempes se rindió a los pies de Messi

A la hora de pronunciarse sobre Messi, soltó: “Extraordinario. Nadie lo pensaba. Pensábamos que, bueno, tenía que hablar con Scaloni y a ver cuántos minutos podía llegar a jugar, pero bueno, ha sorprendido a propios y extraños. Cinco goles en dos partidos y con 39 años, que acaba de cumplir…”.

“Ya no hay palabras, no es que se acaben, es que ya no hay. Nos está representando otra vez de la mejor manera, aparte de que tiene una personalidad increíble dentro de la cancha, la camina perfectamente, está acertando a la hora de disparar y el equipo sigue dependiendo de él, digamos, para los goles, por lo menos”, agregó.

Y concluyó: “Está más fresco que nunca. Ha entrado con todas las ganas y muy acertado a la hora de rematar. Messi no corre como pueden correr sus compañeros, pero sabe caminar la cancha perfectamente. Sabe dónde ubicarse y siempre encuentra ese espacio donde no están los contrarios”.