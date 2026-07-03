Así están los cruces de 8avos de final del Mundial 2026 tras la clasificación de Egipto: cuándo y dónde se juegan los partidos

El ganador del encuentro entre Argentina y Cabo Verde será el cuadro africano luego de clasificar a 8avos de final en Dallas.

¡Egipto está en octavos de final del Mundial 2026! Luego de un encuentro que se definió en los penales, el combinado africano eliminó a Australia y ahora espera por Argentina o Cabo Verde en la próxima instancia.

El partido lo empezó ganando el conjunto egipcio con el gol tempranero de Emam Ashour, aunque no pudo sostener el resultado a su favor y sufrió el empate con un gol en propia puerta del defensor Mohamed Hany. Luego de la paridad 1 a 1 en los 90′, el partido se estiró al tiempo suplementario, donde tampoco se definió y el desenlace se tuvo que dar en los tiros desde los doce pasos.

Cabe destacar que el seleccionado del Nilo es el 14° clasificado a los octavos de final, luego de los avances de Canadá, Marruecos, Brasil, Noruega, Paraguay, Francia, México, Inglaterra, España, Portugal, Estados Unidos, Bélgica y Suiza.

Escenas de Australia – Egipto

Solo quedan definirse los cupos de Argentina o Cabo Verde y el de Colombia o Ghana, que se conocerán este mismo viernes. Este sábado comenzarán los octavos de final.

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Sábado 4

Canadá – Marruecos | 14:00 | Houston

Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia

Domingo 5

Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey

México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México

Lunes 6

España – Portugal | 16:00 | Dallas

Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle

Martes 7

Argentina/Cabo Verde – Egipto | 13:00 | Atlanta

Colombia/Ghana – Suiza | 17:00 | Vancouver

El cuadro del Mundial 2026