Así están los cruces de 8avos de final del Mundial 2026 tras la clasificación de Egipto: cuándo y dónde se juegan los partidos

¡Egipto está en octavos de final del Mundial 2026! Luego de un encuentro que se definió en los penales, el combinado africano eliminó a Australia y ahora espera por Argentina o Cabo Verde en la próxima instancia.
El partido lo empezó ganando el conjunto egipcio con el gol tempranero de Emam Ashour, aunque no pudo sostener el resultado a su favor y sufrió el empate con un gol en propia puerta del defensor Mohamed Hany. Luego de la paridad 1 a 1 en los 90′, el partido se estiró al tiempo suplementario, donde tampoco se definió y el desenlace se tuvo que dar en los tiros desde los doce pasos.
Cabe destacar que el seleccionado del Nilo es el 14° clasificado a los octavos de final, luego de los avances de Canadá, Marruecos, Brasil, Noruega, Paraguay, Francia, México, Inglaterra, España, Portugal, Estados Unidos, Bélgica y Suiza.
Escenas de Australia – Egipto
Solo quedan definirse los cupos de Argentina o Cabo Verde y el de Colombia o Ghana, que se conocerán este mismo viernes. Este sábado comenzarán los octavos de final.
Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes
Sábado 4
Canadá – Marruecos | 14:00 | Houston
Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia
Domingo 5
Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey
México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México
Lunes 6
España – Portugal | 16:00 | Dallas
Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle
Martes 7
Argentina/Cabo Verde – Egipto | 13:00 | Atlanta
Colombia/Ghana – Suiza | 17:00 | Vancouver