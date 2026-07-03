Las alineaciones de Australia vs. Egipto por el Mundial 2026

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 sigue su curso y la Selección de Australia vuelve a tener acción, esta vez en un duelo a todo o nada. Desde las 15:00 (hora argentina), en el imponente Estadio de Dallas, el conjunto comandado por Tony Popovic se enfrenta a Egipto en un partido trascendental por los 16avos de final.

Tras rescatar un empate ante Paraguay en el cierre del grupo, el combinado oceánico necesita ajustar su puntería si quiere meterse entre los mejores 16 del planeta. El panorama no será simple, ya que el seleccionado liderado por Mohamed Salah también arriba con paso firme tras finalizar segundo y sin conocer la derrota en su zona.

De cara a este compromiso, Australia movería algunas piezas en su alineación inicial. En la antesala se especula con el ingreso de la joven promesa Nestory Irankunda y de Jordan Bos para darle más vértigo al equipo del estratega local.

La formación de Australia ante Egipto

Patrick Beach; Aziz Behich, Lucas Herrington, Alessandro Circati, Harry Souttar, Jordan Bos; Jackson Irvine, Aidan O’Neill, Connor Metcalfe; Cristian Volpato y Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic.

La formación de Egipto ante Australia

Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.