Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MUNDIAL 2026

Así están los cruces del Mundial 2026 tras la Fecha 2 de la fase de grupos

Solo queda una ronda por delante en la primera etapa de la cita mundialista y en el horizonte ya aparecen los 16avos de final.

Argentina ya clasificó y Portugal dio un paso importante.
© GettyArgentina ya clasificó y Portugal dio un paso importante.

Este martes culminó la Fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026 y los futboleros alrededor del planeta ya están con calculadora en mano. Solo queda una jornada por delante en esta etapa inicial y, de a poco, se comienza a completar el cuadro de 16avos de final.

Serán 32 los equipos que accedan a la siguiente ronda, el doble de los que lo hacían con el anterior formato. Además, habrá que tener especial atención a la tabla de mejores terceros, que definirá 8 de los cruces.

A pesar de que resta una fecha, ya se puede simular cómo quedarían los cruces de 16avos de final con los resultados que tenemos hasta el momento. A continuación, cómo quedaría el cuadro si todo terminara tras la Fecha 2.

Los cruces de 16avos a falta de un partido

  • Alemania vs. Paraguay
  • Francia vs. Suecia
  • Corea del Sur vs. Suiza
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Argelia
  • Egipto vs. Cabo Verde
  • Brasil vs. Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Escocia
  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo
  • Argentina vs. Uruguay
  • Australia vs. Irán
  • Canadá vs. Bélgica
  • Colombia vs. Croacia

Cómo se juega la última fecha de la fase de grupos

Así están las tablas del Mundial 2026

Datos clave

  • Treinta y dos equipos accederán a la ronda de 16avos de final del Mundial.
  • Ocho cruces de la siguiente fase se definirán mediante la tabla de mejores terceros.
  • Argentina vs. Uruguay es uno de los cruces simulados tras finalizar la fecha 2.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones