Así están los cruces del Mundial 2026 tras la Fecha 2 de la fase de grupos

Solo queda una ronda por delante en la primera etapa de la cita mundialista y en el horizonte ya aparecen los 16avos de final.

Este martes culminó la Fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026 y los futboleros alrededor del planeta ya están con calculadora en mano. Solo queda una jornada por delante en esta etapa inicial y, de a poco, se comienza a completar el cuadro de 16avos de final.

Serán 32 los equipos que accedan a la siguiente ronda, el doble de los que lo hacían con el anterior formato. Además, habrá que tener especial atención a la tabla de mejores terceros, que definirá 8 de los cruces.

A pesar de que resta una fecha, ya se puede simular cómo quedarían los cruces de 16avos de final con los resultados que tenemos hasta el momento. A continuación, cómo quedaría el cuadro si todo terminara tras la Fecha 2.

Los cruces de 16avos a falta de un partido

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Corea del Sur vs. Suiza

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Argelia

Egipto vs. Cabo Verde

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Escocia

Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Canadá vs. Bélgica

Colombia vs. Croacia

Cómo se juega la última fecha de la fase de grupos

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Así están las tablas del Mundial 2026

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