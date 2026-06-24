Así están los cruces del Mundial 2026 tras la Fecha 2 de la fase de grupos

Este martes culminó la Fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026 y los futboleros alrededor del planeta ya están con calculadora en mano. Solo queda una jornada por delante en esta etapa inicial y, de a poco, se comienza a completar el cuadro de 16avos de final.
Serán 32 los equipos que accedan a la siguiente ronda, el doble de los que lo hacían con el anterior formato. Además, habrá que tener especial atención a la tabla de mejores terceros, que definirá 8 de los cruces.
A pesar de que resta una fecha, ya se puede simular cómo quedarían los cruces de 16avos de final con los resultados que tenemos hasta el momento. A continuación, cómo quedaría el cuadro si todo terminara tras la Fecha 2.
Los cruces de 16avos a falta de un partido
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Corea del Sur vs. Suiza
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Argelia
- Egipto vs. Cabo Verde
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Escocia
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán
- Canadá vs. Bélgica
- Colombia vs. Croacia
Cómo se juega la última fecha de la fase de grupos
Así están las tablas del Mundial 2026
Datos clave
- Treinta y dos equipos accederán a la ronda de 16avos de final del Mundial.
- Ocho cruces de la siguiente fase se definirán mediante la tabla de mejores terceros.
- Argentina vs. Uruguay es uno de los cruces simulados tras finalizar la fecha 2.