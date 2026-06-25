¿Cuándo se borran las tarjetas amarillas en el Mundial 2026?

Qué dice el reglamento sobre el límite de amonestaciones en la Copa del Mundo. Detalles.

Con un formato más largo que los anteriores debido a la ampliación de la cantidad de equipos participantes, la Copa del Mundo tuvo varios cambios en su reglamento. Uno de ellos tiene que ver con el funcionamiento de las tarjetas amarillas, cuyo contador regresará a cero en dos instancias del certamen.

Cada futbolista que participa del Mundial 2026 debe cumplir una fecha de suspensión si recibe dos amonestaciones en diferentes encuentros del certamen. Sin embargo, todos tendrán la posibilidad de “limpiarlas” en dos ventanas durante el campeonato.

¿Cuándo se limpian las amarillas en el Mundial?

Las tarjetas amarillas se borrarán luego de la fase de grupos y de los cuartos de final. Esto quiere decir que, luego de dichas instancias, el contador de amonestaciones para los jugadores volverá a cero y no correrán el riesgo de ser suspendidos.

Cabe remarcar que, si un jugador alcanza la segunda amarilla en la tercera jornada, deberá cumplir en 16avos. Por su parte, si un jugador recibe tarjetas en dos de los tres encuentros de dieciseisavos, octavos y cuartos, se perderá las semifinales.

Con esta reglamentación, se descarta la posibilidad de que un futbolista se pierda la final del Mundial 2026 por acumulación de tarjetas amarillas. La única forma de que un jugador quede suspendido para ese juego es que reciba una tarjeta roja.

Fixture y resultados del Mundial 2026