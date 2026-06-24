Arrancó la Fecha 3 del Mundial 2026: los 12 clasificados a 16avos de final y los 7 eliminados

Tres grupos ya completaron su calendario y la fase de eliminación directa está cada vez más cerca.

El Mundial 2026 inició con 48 participantes y el sábado solo quedarán 32 en carrera. Este miércoles comenzó la tercera fecha de la fase de grupos y tres zonas definieron todas sus posiciones. La tabla de clasificados ya acumula nombres, pero también la de eliminados.

Por el Grupo B, Suiza derrotó a Canadá en el duelo por la cima, aunque ambos consiguieron el boleto a los 16avos de final. A la expectativa, y con buenas chances, quedó Bosnia, que derrotó a Qatar y espera por la definición en la tabla de mejores terceros.

Más tarde se completó la acción en el Grupo C, con goleada de Brasil ante Escocia y trabajada victoria de Marruecos ante Haití. La Canarinha avanzó como líder, mientras que los del norte de África son escoltas y podrían tener un rival duro en 16avos.

Por la noche se cerró el Grupo A, con México consiguiendo su tercera victoria en el certamen ante República Checa, que se despidió con solo 1 punto de 9 posibles. Además, Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur, se clasificó como segundo y dejó a la espera a los asiáticos.

Las 12 selecciones que ya clasificaron a 16avos de final

Argentina

México

Estados Unidos

Alemania

Francia

Noruega

Colombia

Suiza

Canadá

Brasil

Marruecos

Sudáfrica

Las 7 selecciones eliminadas del Mundial

Haití

Turquía

Jordania

Túnez

Panamá

Qatar

República Checa

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Así están los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

Datos clave

12 selecciones clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026.

clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026. 7 países quedaron eliminados del torneo, incluyendo a Qatar, Haití y República Checa.

quedaron eliminados del torneo, incluyendo a Qatar, Haití y República Checa. México logró su tercera victoria en el certamen frente a República Checa.