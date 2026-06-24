Arrancó la Fecha 3 del Mundial 2026: los 12 clasificados a 16avos de final y los 7 eliminados

El Mundial 2026 inició con 48 participantes y el sábado solo quedarán 32 en carrera. Este miércoles comenzó la tercera fecha de la fase de grupos y tres zonas definieron todas sus posiciones. La tabla de clasificados ya acumula nombres, pero también la de eliminados.
Por el Grupo B, Suiza derrotó a Canadá en el duelo por la cima, aunque ambos consiguieron el boleto a los 16avos de final. A la expectativa, y con buenas chances, quedó Bosnia, que derrotó a Qatar y espera por la definición en la tabla de mejores terceros.
Más tarde se completó la acción en el Grupo C, con goleada de Brasil ante Escocia y trabajada victoria de Marruecos ante Haití. La Canarinha avanzó como líder, mientras que los del norte de África son escoltas y podrían tener un rival duro en 16avos.
Por la noche se cerró el Grupo A, con México consiguiendo su tercera victoria en el certamen ante República Checa, que se despidió con solo 1 punto de 9 posibles. Además, Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur, se clasificó como segundo y dejó a la espera a los asiáticos.
Las 12 selecciones que ya clasificaron a 16avos de final
- Argentina
- México
- Estados Unidos
- Alemania
- Francia
- Noruega
- Colombia
- Suiza
- Canadá
- Brasil
- Marruecos
- Sudáfrica
Las 7 selecciones eliminadas del Mundial
- Haití
- Turquía
- Jordania
- Túnez
- Panamá
- Qatar
- República Checa
Así están los grupos del Mundial 2026
El fixture del Mundial 2026
Datos clave
- 12 selecciones clasificaron a los 16avos de final del Mundial 2026.
- 7 países quedaron eliminados del torneo, incluyendo a Qatar, Haití y República Checa.
- México logró su tercera victoria en el certamen frente a República Checa.