Cómo fueron los contactos de Jorge Brito con Lionel Messi para que sea refuerzo de River

El ex presidente del Millonario quiso tentar al 10 en más de una oportunidad. Detalles exclusivos.

Una de las grandes incógnitas para la recta final de la carrera de Lionel Messi es saber si alguna vez jugará en el fútbol argentino. En las últimas horas, se conoció que River buscó tentarlo hace no mucho tiempo para que se ponga la banda roja y el encargado de hacerlo fue Jorge Brito.

Según pudo saber Bolavip, el ex presidente del Millonario mantuvo dos contactos informales con el capitán de la Selección Argentina. Ambos contactos se dieron a finales de 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador, e Inter Miami había quedado afuera de los playoffs de la MLS.

Una de las comunicaciones fue por vía telefónica, mientras que la otra fue cara a cara. En las dos oportunidades, se le consultó si quería aprovechar el receso del fútbol estadounidense para jugar en River y no perder ritmo de competencia. La respuesta terminó siendo negativa.

En el año de la llegada de Leo, Inter Miami no logró avanzar a los mata mata del fútbol local y se quedó sin competencia oficial en octubre. Las Garzas volvieron a jugar recién a finales de febrero del año siguiente, completando casi cuatro meses sin actividad.

Messi quebró 4 recórds Guinness ante Austria

El pasado lunes, Leo quebró 4 nuevas marcas históricas en la Copa del Mundo de la FIFA que tienen que ver con su doblete, la cantidad de partidos jugados en el evento, las victorias y los minutos en cancha.

Mayor goleador histórico de los Mundiales: 18 (Superó a Miroslav Klose, con 16).

Más partidos disputados en Mundiales: 28 (Estiró su marca).

Más victorias en Mundiales: 18 (Superó a Klose, con 17).

Más minutos en Mundiales: 2.489 (Superó a Paolo Maldini, con 2.217).

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