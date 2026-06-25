En pleno Mundial, se confirmó la vuelta de Rusia a los torneos FIFA

Tras más de cuatro años de ser excluida de competiciones oficiales de la FIFA, Rusia volverá a competir en sus torneos.

En febrero del 2022, Rusia invadió Ucrania, iniciando una guerra en Europa del Este que aún hoy no se ha resuelto. En ese momento, FIFA y UEFA actuaron de oficio, en conjunto, y prohibieron la participación de la Selección de Rusia y de sus equipos locales, en torneos y competencias oficiales internacionales.

Desde entonces, clubes como Zenit o CSKA Moscú han dejado de ser tenidos en cuenta para Champions League y otras competiciones, y el seleccionado ruso fue impedido de participar de las Eliminatorias para los Mundiales 2022 y 2026, y de la Euro 2024, así como de las Nations League. Sin embargo, eso comienza a cambiar.

Rusia alcanzó los cuartos de final del Mundial 2018, el último que participó. (Getty)

Y es que este jueves la Federación Rusa confirmó el regreso de una Selección de Rusia a competir en torneos internacionales FIFA, tras recibir una invitación formal para participar del Mundial sub15, pactado a disputarse entre el 22 y el 31 de octubre en Azerbaiyán.

El primer paso a su inclusión absoluta

La decisión de FIFA de invitar a la Selección de Rusia a participar del Mundial sub15 significa el primer paso de un progresivo trabajo para poder reinstalar a Rusia en todas sus competiciones, de todas la categorías, hasta llegar al primer equipo, que hoy deambula en una realidad en la que lo único que hace es jugar partidos amistosos contra selecciones de turno interesadas.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, había instalado el regreso de Rusia en declaraciones previas.

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Esto se da algunas semanas después de las declaraciones del Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que planeaba levantar el veto a Rusia de todas las competiciones internacionales.

En diálogo con Sky Sports, Infantino había expresado sus intenciones de levantar el veto a Rusia de las competiciones internacionales: “No deberíamos vetar a países por los actos de sus líderes políticos. No ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio“.

“Que los niños y las niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podría ayudar. Es algo que definitivamente tenemos que hacer, al menos en categorías inferiores. Tenemos que hacerlo, al menos en la categoría juvenil“, sostuvo el titular de la FIFA, en referencia a la exclusión vigente desde el 28 de febrero de 2022.

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