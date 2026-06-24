Se confirmó el primer cruce: así está la llave de los 16avos de final del Mundial 2026

Se disputa la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y ya hay 9 equipos que imprimieron sus nombres en el cuadro de 16avos de final. Incluso, ya hay un cruce confirmado para la etapa de eliminación directa.
Aunque la Selección de Canadá no pudo este miércoles ante Suiza, ya conoce quién será su siguiente rival. El elenco norteamericano, uno de los tres anfitriones de la cita, chocará ante el escolta del Grupo A: Sudáfrica. Se disputará este domingo 28 de junio a las 16, hora argentina, en el Los Angeles Stadium.
Sudáfrica, el rival de Canadá en 16avos. (Foto: Getty)
México cerró una primera rueda perfecta con victoria ante República Checa, que quedó en la última posición, fuera de la competencia. Mientras tanto, en el Estadio Azteca, Sudáfrica sorprendió a todos al derrotar a Corea del Sur y se quedó con el segundo puesto de la zona.
Hasta el sábado se llevará a cabo la tercera fecha de la fase de grupos y, partido a partido, se irán confirmando más cruces de 16avos de final. Este jueves será el turno de las definiciones de los Grupos D, E y F.
Así está el cuadro de 16avos del Mundial 2026
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia
- Egipto vs. Cabo Verde
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Escocia
- Inglaterra vs. Argelia
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán
- Suiza vs. Bélgica
- Colombia vs. Croacia
Así están los grupos del Mundial 2026
El fixture del Mundial 2026
Datos clave
- Sudáfrica y Canadá disputarán el primer cruce confirmado de 16avos de final.
- México cerró una primera rueda perfecta tras derrotar a República Checa.
- 9 equipos ya imprimieron sus nombres en el cuadro de eliminación directa.