Se confirmó el primer cruce: así está la llave de los 16avos de final del Mundial 2026

Comenzó la tercera fecha de la fase de grupos y ya se completan los casilleros del cuadro.

Se disputa la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y ya hay 9 equipos que imprimieron sus nombres en el cuadro de 16avos de final. Incluso, ya hay un cruce confirmado para la etapa de eliminación directa.

Aunque la Selección de Canadá no pudo este miércoles ante Suiza, ya conoce quién será su siguiente rival. El elenco norteamericano, uno de los tres anfitriones de la cita, chocará ante el escolta del Grupo A: Sudáfrica. Se disputará este domingo 28 de junio a las 16, hora argentina, en el Los Angeles Stadium.

Sudáfrica, el rival de Canadá en 16avos. (Foto: Getty)

México cerró una primera rueda perfecta con victoria ante República Checa, que quedó en la última posición, fuera de la competencia. Mientras tanto, en el Estadio Azteca, Sudáfrica sorprendió a todos al derrotar a Corea del Sur y se quedó con el segundo puesto de la zona.

Hasta el sábado se llevará a cabo la tercera fecha de la fase de grupos y, partido a partido, se irán confirmando más cruces de 16avos de final. Este jueves será el turno de las definiciones de los Grupos D, E y F.

Así está el cuadro de 16avos del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia

Egipto vs. Cabo Verde

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Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Escocia

Inglaterra vs. Argelia

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Suiza vs. Bélgica

Colombia vs. Croacia

Así están los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

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