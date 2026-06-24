El insólito argumento que plantea Turquía para que FIFA repita el partido ante Paraguay del Mundial 2026

Los paraguayos ganaron por 1-0, pero reclaman una expulsión por una situación que no está reglamentada.

Tras la derrota frente a Paraguay, el pasado sábado 20 de junio, Turquía quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Si bien aún le falta disputar el juego frente al combinado norteamericano, con el que cerrará su participación en la fase de grupos, aún sueña con que FIFA repita el duelo contra los guaraníes.

Fue un partido repleto de tensión, donde hubo muchas acciones polémicas y en el que Matías Galarza Fonda no solo anotó el gol del triunfo para los dirigidos por Gustavo Alfaro, sino que también protagonizó una de las escenas más llamativas de la competencia.

Estando amonestado, el mediocampista paraguayo se quedó temporalmente con el reloj del árbitro salvadoreño Iván Barton. La situación se volvió viral dentro de las redes sociales con acusaciones y bromas bajo el rótulo de “robo”, pero todo se aclaró: el ex River recogió el dispositivo electrónico para evitar que fuera pisoteado durante el tumulto y lo devolvió algunos minutos más tarde.

Previo a regresarle el reloj, Galarza Fonda lo colocó en su muñeca izquierda, acción que generó diversos comentarios y malentendidos dentro de las redes sociales. Y como ya tenía la cartulina amarilla, los turcos sostienen que Barton debía expulsarlo. A raíz de ello, quieren reclamar ante la Fédération Internationale de Football Association para que se repita el encuentro.

Cabe destacar que, debido a que desde FIFA no abierton ningún expediente tras la viralización del video, no hay manera alguna de que se repita el juego. Incluso, la polémica se cerró tras un hecho que inició como confusión y terminó con una devolución pacífica entre protagonistas.

Publicidad

Fixture del Mundial 2026

Tabla de posiciones del Mundial 2026

DATOS CLAVES

El sábado 20 de junio Turquía quedó eliminada del Mundial tras perder contra Paraguay.

Turquía quedó eliminada del Mundial tras perder contra Paraguay. Matías Galarza Fonda anotó el gol del triunfo y devolvió el reloj del árbitro.

anotó el gol del triunfo y devolvió el reloj del árbitro. Sin expediente: FIFA no abrió ninguna investigación y el partido no se repetirá.