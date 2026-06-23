Arsenal resta prioridad a Julián Álvarez e inicia negociaciones por el fichaje de 90 millones de Morgan Rogers

Los Gunners ya tienen todo encaminado desde lo personal con el futbolista, y ahora le tocará negociar con el Aston Villa por su fichaje.

Mientras la Copa del Mundo en tierras norteamericanas se lleva todas las miradas, en Europa los equipos de la élite están trabajando en actualizar sus plantillas y cerrar sus refuerzos de cara a la próxima temporada. Equipos como Real Madrid, Tottenham y Bayern de Múnich ya han confirmado varios fichajes, y ahora el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, busca hacer lo propio.

El nombre de Julián Álvarez es uno que suena con fuerza en Londres, o al menos así entienden desde España, pero los medios británicos reportan otra historia en la capital inglesa. Los Gunners tendrían como principal objetivo el fichaje de Morgan Rogers, figura del Aston Villa, parte de la Selección de Inglaterra y de una valoración y posición en cancha similar a la de Julián.

Morgan Rogers ya debutó en el Mundial 2026, mientras es sondeado por el Arsenal. (Getty)

Morgan Rogers, de 23 años, está valuado en 90 millones de euros, y de acuerdo a lo informado por Ben Jacobs, el club londinense ya tendría encaminado términos personales con el futbolista. Eso incluiría su salario, duración del contrato y bonos personales. El siguiente paso es entablar negociaciones con el Aston Villa para llegar a un acuerdo y cerrar el traspaso.

La misma fuente reporta que el club de Birmingham estaría dispuesto a dejar ir a Morgan Rogers, a pesar de que el jugador renovó la temporada pasada hasta 2031, siempre y cuando la cifra ofrecida por el Arsenal esté en conformidad con la valoración que se tiene dentro del club por él.

Morgan Rogers, un jugador ideal para el Arsenal

El objetivo de los Gunners es fichar un futbolista que pueda jugar como extremo por izquierda y de segunda punta, dos puestos que Morgan Rogers puede ocupar sin problemas y en el que ha tenido varios partidos tanto con la camiseta del Aston Villa como de la Selección de Inglaterra.

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Aston Villa no pondría trabas en la negociación, siempre y cuando Arsenal pague lo pedido. (Getty)

En esta última temporada, Morgan Rogers ha demostrado ser una figura clave del Aston Villa campeón de la Europa League, competición en la que jugó los 15 partidos, con 3 goles y 5 asistencias. A eso se le suman 10 tantos y 7 asistencias en 37 partidos de Premier League, y otro gol por FA Cup.

En resumen, un jugador confiable, en forma física y futbolística para reforzar al mejor equipo de Inglaterra en esta última temporada.

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