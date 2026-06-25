El delantero de 30 años no continuará luciendo la camiseta de su nación luego de lo que fue la caída ante México.

Después de dos décadas, República Checa regresó a la Copa del Mundo y no tuvo la mejor de sus participaciones: con un empate y dos derrotas, solamente sumó un punto y quedó eliminda en la fase de grupos. Pero además del dolor por lo que fue el flojísimo rendimiento, en el pueblo checo hay una gran congoja por el retiro de Patrik Schick.

El futbolista que milita en las filas de Bayer 04 Leverkusen, luego de una década luciendo los colores de su país, decidió cerrar su carrera en la selección. La noticia fue confirmada por la Fotbalová Asociace České Republiky luego de lo que fue la goleada sufrida ante México, con la que finalizó su participación en la cita mundialista.

Los hinchas argentinos ya están comparando las diferentes opciones de apuestas mundial para encontrar los mercados más atractivos antes del debut de la Selección.

“Deja tras de sí goles y momentos inolvidables que los aficionados checos recordarán durante mucho tiempo”, exclamaron desde el seleccionado checo para anunciar el retiro del goleador. A lo que agregaron: “Gracias por cada partido, cada gol y el orgullo con el que representaste a la República Checa”.

Pese a no conseguir títulos con su país, el nacido en la ciudad de Praga disputó 56 partidos, donde anotó 26 goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió cuatro amonestaciones y solamente fue expulsado en una ocasión durante los 3.746 minutos que tuvo en cancha.

Děkujeme, Patriku! ❤️



Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.



Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026

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Asombro en los hinchas de República Checa

El repentino anuncio del retiro de Patrik Schick provocó un enorme impacto entre los fanáticos, quienes cuestionaron el proyecto futbolístico de la Fotbalová Asociace České Republiky, dando a entender que al no poder formar equipos competitivos, los resultados positivos seguirán sin poder verse.

“El mejor futbolista checo de los últimos siete, ocho años. Muy extraño que en la edad ideal para un delantero se retire y no quiera seguir siendo parte de la selección. Eso lo dice todo… Me da mucha pena de verdad”, exclamó un usuario en X. Otro de los hinchas exclamó: “Gracias por todo, Patriku. Gran pérdida para nuestra representación, pero gracias al estado actual no es de extrañar. Esto nunca debería haber llegado a este punto”.

DATOS CLAVES

Patrik Schick cerró su carrera en la selección de República Checa tras diez años.

cerró su carrera en la selección de República Checa tras diez años. Un punto sumó República Checa al quedar eliminada del Mundial tras caer ante México.

sumó República Checa al quedar eliminada del Mundial tras caer ante México. 26 goles y 56 partidos disputó el delantero durante sus 3.746 minutos en cancha.