Boca hoy: Kevin Serna en el radar, chances para Leandro Paredes en la Selección Argentina y más

Boca continúa con la puesta a punto de la mano de Rodolfo Arruabarrena, a la espera de más incorporaciones. Leandro Lozano está próximo a incorporarse a las prácticas, mientras la directiva de Juan Román Riquelme trabaja para sumar más caras nuevas.

Riquelme volverá a la carga por Kevin Serna

Según adelantó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Splendid, Boca tiene en carpeta nuevamente a Kevin Serna, a quien ya buscó en el mercado de pases del comienzo de 2026. El Xeneize volvería a la carga por el extremo de 28 años en caso de abandonar las charlas por Villa.

El colombiano venía de un 2025 destacado con la camiseta de Fluminense y Boca llegó a ofertar 5 millones de dólares por su pase. El elenco carioca le mejoró y extendió el contrato al cafetero, que decidió quedarse en el club. Ahora, con contrato hasta 2028, Riquelme podría volver a la carga.

Paredes, con chances de ser titular contra Jordania

El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, piensa en una rotación total en el equipo titular, con el objetivo de que futbolistas que no sumaron minutos en las dos primeras jornadas tengan protagonismo para llegar en óptimas condiciones a la siguiente instancia.

Pasando a la mitad de la cancha, Scaloni piensa en un doble cinco que estará compuesto por Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Más adelantado, en lugar de Lionel Messi, aparecerá Nico Paz, en su primera titularidad en esta Copa del Mundo, junto a Giovani Lo Celso.

Ander Herrera no descartó retirarse tras su paso por Boca

Luego de un primer semestre flojo, Boca comenzó la depuración de su plantel y Ander Herrera fue una de las bajas del conjunto de La Ribera. El mediocampista rescindió su contrato luego de una primera mitad de 2026 y ahora debe resolver qué hará de su futuro.

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En diálogo con Davoo Xeneize, Ander Herrera se refirió a su futuro: “Vamos a ver. Estoy tomando la decisión, no sé si seguir un añito más. La verdad es que tengo mucha pasión por el fútbol. Cuando estoy sano físicamente, me siento que todavía estoy pero tengo que tomar la decisión en frío, con la familia“.