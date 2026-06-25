Acuerdo total entre Independiente y Maxi Meza: el único detalle que falta para que se vaya de River

Las negociaciones entre las partes llegaron a buen puerto y solo queda por delante destrabar la situación con el Millonario.

En las últimas horas, Independiente y Maximiliano Meza llegaron a un acuerdo total desde lo económico y desde la duración del contrato. Como consecuencia de ello, el experimentado volante ofensivo de 33 años de edad está más cerca que nunca de concretar su retorno a Avellaneda, donde dejó una imagen más que positiva.

Sin embargo, todavía resta por delante un detalle no menor que tiene que ver con la salida del oriundo de Caá Catí, provincia de Corrientes, de River Plate. Sucede que Meza tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año y la idea del Rojo no es esperar hasta ese momento para sumarlo a sus filas: lo quiere inmediatamente.

Entonces, se puso en marcha el operativo para destrabar la salida de Meza de River en carácter de jugador libre. Si bien los del barrio porteño de Núñez no recuperarían nada de aquella inversión que hicieron en 2024, sí podrían continuar bajando la elevada masa salarial y depurando un plantel profesional que no logró resultados.

En ese sentido, si Meza logra llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con River, sería el primer refuerzo de Independiente en el presente mercado de pases. A su vez, el acuerdo con el Rojo implica un vínculo por 18 meses. Es decir, hasta fines de 2027. En Avellaneda hay optimismo en torno a una resolución a corto plazo de esta historia.

Maximiliano Meza en acción. (Foto: Getty)

En Independiente, Meza, mundialista con la Selección Argentina en Rusia 2018 de la mano de Jorge Sampaoli, se desempeñó durante tres temporadas entre 2016 y 2019. Allí formó parte de la conquista de dos títulos sumamente importantes para la historia reciente de la institución: la Copa Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018.

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Meza se formó en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata y también protagonizó una prolongada estadía en Rayados de Monterrey. En River no pudo encontrar ni el nivel esperado ni tampoco la continuidad pretendida, fundamentalmente porque sufrió complicaciones físicas de manera contundente y reiterada.

Los números de Meza en River

Maximiliano Meza acumula 8 anotaciones y 4 asistencias al cabo de 47 encuentros de carácter oficial con la camiseta de River. No pudo ganar ningún título.

DATOS CLAVE

Maximiliano Meza acordó un contrato de 18 meses para retornar a Independiente.

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El contrato con River tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.