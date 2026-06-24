Scaloni piensa en la rotación: la posible formación de Argentina para enfrentar a Jordania por el Mundial 2026

El entrenador argentino pondrá un equipo con mayoría de suplentes para darle minutos a otros jugadores.

Con la clasificación a 16avos de final y el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026 asegurado, la Selección Argentina se prepara para enfrentarse en el AT&T Stadium de Dallas a la Selección de Jordania, que ya quedó en el último lugar y no tiene chances de clasificar.

Para este duelo, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, piensa en una rotación total en el equipo titular, con el objetivo de que futbolistas que no sumaron minutos en las dos primeras jornadas tengan protagonismo para llegar en óptimas condiciones a la siguiente instancia.

De esta manera, el único que podría mantenerse en la formación titular es Emiliano Martínez. El arquero está completamente recuperado de la fractura de su dedo y tendrá una charla con Scaloni para determinar si va de la partida. Caso contrario, quien jugaría es Gerónimo Rulli.

En la defensa se esperan cuatro cambios. Gonzalo Montiel regresaría a la titularidad por Nahuel Molina en la banda derecha, mientras que Nicolás Tagliafico hará lo propio por la izquierda en lugar de Facundo Medina. La zaga central estará compuesta por Nicolás Otamendi con Marcos Senesi. Cuti Romero no estará presente por lesión.

Pasando a la mitad de la cancha, Scaloni piensa en un doble cinco que estará compuesto por Leandro Paredes y Exequiel Palacios. Más adelantado, en lugar de Lionel Messi, aparecerá Nico Paz, en su primera titularidad en esta Copa del Mundo, junto a Giovani Lo Celso.

Finalmente, la delantera estará compuesta por dos futbolistas de Atlético de Madrid. Giuliano Simeone jugará por la banda derecha, mientras que como referencia de área estará Julián Alvarez, que reemplazará a Lautaro Martínez.

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La posible formación de Argentina para enfrentar a Jordania

La Albiceleste saldría a la cancha con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz y Julián Alvarez.

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