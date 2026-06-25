Dónde y en qué estadio se está jugando Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026

El Arrohead Stadium de la ciudad de Kansas City es el escenario designado para el partido por la tercera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo.

La última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá no detiene su marcha ni por un segundo. Así las cosas, este jueves 25 de junio, Túnez y Países Bajos se encuentran frente a frente en medio de un duelo de realidades dispares, con un elenco europeo que lidera invicto y con un combinado africano que ya quedó sin chances de clasificar.

Bajo esa órbita, el Arrowhead Stadium, de la ciudad de Kansas City, Missouri, en Estados Unidos, es el escenario designado para el partido entre tunecinos y neerlandeses, por el Grupo F de la Copa del Mundo. Se trata de un duelo que tiene su puntapié inicial a las 20:00 horas de la República Argentina, en medio de una zona que también cuenta con Japón y Suecia.

Con capacidad para albergar hasta 76.000 espectadores, el mencionado estadio de Missouri es uno de los recintos con mayor historia y ambiente que tiene esta Copa del Mundo. Dentro de su estructura se destaca su icónico diseño en forma de cuenco y su fama por ser uno de los estadios más ruidosos del planeta, siendo la mítica casa de los Kansas City Chiefs en la NFL.

A lo largo del Mundial, no solo albergará este partido de cierre de la primera etapa, sino que también contó con otros juegos de la fase de grupos y se prepara para ser la sede de uno de los cruces de cuartos de final del certamen.

Así están los grupos del Mundial 2026